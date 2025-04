Nicolò Fagioli: condena y reinserción

Hace ocho meses, uno de los jóvenes mediocentros con más talento del fútbol italiano, Nicolo Fagioli, decía adiós a la temporada al ser sancionado durante ... 12 meses por realizar apuestas en partidos de fútbol, algo totalmente prohibido en jugadores profesionales: «El Ministerio Público Federal ha llegado a un acuerdo (conforme al art. 126 CGS) con el futbolista Nicolò Fagioli tras el cual será sancionado con una inhabilitación de 12 meses, 5 de los cuales serán conmutados por prescripciones alternativas, y una multa de 12.500 euros., por la violación del artículo 24 del CGS que prohíbe la posibilidad de realizar apuestas en eventos de fútbol organizados por la FIGC, la UEFA y la FIFA».

La dura sanción vino acompañada de un tratamiento terapéutico de, al menos, seis meses de duración y un mínimo de diez charlas en distintos centros de recuperación de la ludopatía, asociaciones de aficionados y centros territoriales del fútbol italiano. Y gracias.

El delito cometido por Fagioli está tipificado en la legislación italiana con tres años de sanción, pero su colaboración con los investigadores y el reconocimiento de los hechos hicieron que esos tres años pasaran a ser uno. Lo que nunca imaginó el futbolista es que nada más acabar su sanción, el pasado mes de mayo, jugaría las dos últimas jornadas de la Serie A con su equipo, la Juventus, y sería llamado por Spalletti para la Eurocopa. Una polémica convocatoria que ha sido defendida radicalmente por las autoridades del fútbol italiano:

«Sabemos que el niño cometió un error y pagó por ello, pero nosotros tenemos el deber de recuperarle. No podemos marginar a quienes cometen errores. Todo el mundo ha cometido errores en su vida. Aparte del componente deportivo, está también el humano. Es un niño que merece un gran respeto y una gran consideración», reflexiona Gabriele Gravina, el presidente de la Federación, que durante los primeros días de concentración ha tenido que soportar una gran presión de un sector del fútbol y de la sociedad italiana muy crítica con la llamada de Fagioli.

Buffon le defiende

No ha sido el único en salir públicamente en defensa de Fagioli. Lo ha hecho también Buffon, el 'team manager' de la 'Azzurra': «Es un tema muy delicado. Creo que está mal criminalizar y no diferenciar. Las apuestas en sí no son un delito. Si un futbolista apuesta al fútbol, es justamente castigado. Pero si apuesta al voleibol, al baloncesto o a las carreras de perros, no está cometiendo ningún delito».

Buffon no cree que Fagioli sea un adicto ni se le acerque. Reconoce que no estuvo bien, pero de ahí a lapidarle hay un mundo: «Se puede decir que fue idiota por lo que hizo, pero la enfermedad viene de la adicción, de la continuidad con la que haces algo. No está bien si constantemente haces apuestas de un euro y te sientas durante horas frente a la aplicación, y tampoco está bien si gastas un millón en una sola apuesta».

Buffon sabe perfectamente cómo funcionan las condenas sociales en el mundo de las apuestas. Él las vivió durante su carrera, cuando se le acusó de apostar en cinco partidos de la Juventus durante 2004 y 2005. Finalmente, tras años de investigación, nada se pudo demostrar y fue absuelto de cualquier delito:

«No me gustan los fanáticos que juzgan con una perversa superficialidad sin saber realmente cuáles son los motivos He experimentado que me mancillan sin haber hecho nada: cuando las cosas se aclaran, te olvidas de disculparte y dejas a la gente con una etiqueta. Creo que eso está profundamente equivocado».