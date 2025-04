Por su tradición, su elenco de estrellas, el peso de la poderosa Premier League, la influencia de los famosos tabloides sensacionalistas y esos 58 años ... sin título internacional alguno, Inglaterra sigue empeñada en pegarse tiros en el pie. Tras el pírrico triunfo en su estreno ante Serbia en esta Eurocopa y en vísperas del duelo ante Dinamarca en Fráncfort que debe sellar el billete a octavos de los 'Pross', se ha instalado un debate peligroso porque enfrenta nada menos que a Jude Bellingham y Phil Foden.

Tras ese discreto triunfo ante los balcánicos, el madridista acaparó elogios planetarios; disfruta con el aura de sonriente, bueno o guapo de la película, mientras que el 'cityzen' desempeña el papel de triste, malo o feo tras su actuación intrascendente frente a los 'Plavi', aunque con matices. Recorrió 13,15 kilómetros, solo superado por los casi 14 que completó el serbio Milinkovic-Savic. El menudo jugador inglés se desfondó para tapar agujeros y jugó fuera de su posición.

La relación entre ambos se vende como una pelea de gallos en la que solo puede quedar uno jugando en su posición preferida, con libertad como enganche por detrás de Harry Kane. A Gareth Southgate se le presenta un dilema respecto a la demarcación de ambos y el doble pivote. Jude es un jugador superlativo, el primero en disputar tres grandes torneos antes de los 21 años. Carlo Ancelotti fue un visionario al adelantar su posición, ya que hasta su llegada al Real Madrid había ejercido como centrocampista tanto en el Birmingham, como en el Dortmund o en la selección. El resultado ha sido un curso fantástico con 23 tantos y su candidatura para el Balón de Oro.

Foden fue elegido jugador del año de la Premier League después de su papel clave en el cuarto título consecutivo del City con 19 goles y ocho asistencias. Guardiola ha logrado que marque el ritmo de los campeones y progrese como nunca actuando de '10' y a veces partiendo desde la banda derecha, a pierna cambiada. La decisión de Southgate de colocar a Bellingham de mediapunta, con Bukayo Saka a la derecha, desvió a Foden a la izquierda contra Serbia. Ahí estuvo desorientado, sin mostrar esa habilidad y definición que distinguen al 'Stockport Iniesta', llamado así en honor a la leyenda del Barça y de España.

¿Retrasar a Jude junto a Rice?

Los defensores de Foden entienden que la solución lógica pasa por retrasar a Bellingham al eje del centro del campo junto a Declan Rice, devolver a un talento como Alexander-Arnold al lateral derecho y situar a Foden entre las líneas enemigas. A Rio Ferdinand, excentral del Manchester United e Inglaterra, le preocupa que Bellingham pueda estar exigiendo el balón con demasiada frecuencia, disminuyendo así las posibilidades de Foden de impactar en el juego.

«Bellingham llegó a este equipo y su lenguaje corporal les dijo a todos: 'denme el balón o me volveré loco'», dijo Ferdinand a la BBC. «Foden ha visto eso y su personalidad no es así; está permitiendo que alguien más entre y sea la figura dominante en este equipo». Wayne Rooney, otro ex del United, toma partido por el 'cityzen'. «Bellingham es genial, pero cuando tienes a un jugador como Foden en el medio tienes que construir el equipo de Inglaterra a su alrededor», argumentó.

Otras voces como la de Cesc Fàbregas, sin embargo, exigen a Foden asumir más responsabilidad. Y recuerdan que apenas ha marcado cuatro goles en 35 partidos con Inglaterra. «Se trata de demostrar si quieres el balón para marcar diferencias. En la segunda parte, cuando Serbia comenzó a presionar más, vimos a Foden quitarse la pelota de encima, enviarla a 40 metros. Nunca verás a Xavi o Andrés Iniesta hacer eso. Necesitas asumir la responsabilidad. Creo que jugadores como Foden, de esta clase, nivel y talento, deben dar un paso adelante, analizó el exfutbolista catalán en la BBC. «Foden debería estar fuera de la cancha, es ineficaz con la camiseta de Inglaterra», zanjó, más duro aún, otro exfutbolista como Jamie O'Hara (Tottenham) en 'Talksport'.

Le toca decidir a Southgate, por resultados en grandes certámenes el mejor seleccionador 'proos' en más de medio siglo, pero muy cuestionado y sabedor de que le mostrarán la puerta de salida si no cumple las expectativas en esta Eurocopa tras ser finalista en la anterior. Detrás de esa imagen de tranquilidad, dicen que este exdefensa nacido en Watford hace 53 años esconde debilidad. Se le acusa de no lograr que sus estrellas brillen como en sus clubes y de ser muy conservador en sus planteamientos.