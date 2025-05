Las miserias de la Inglaterra de Southgate: 60 años en blanco, un fútbol mediocre y un posible adiós

El castillo de naipes se vino abajo con todo el equipo en el minuto 86, con el gol de Oyarzabal. Debió de ser mucho antes, ... no solo en la final, sino en el torneo, pero bien está lo que bien acaba. Inglaterra se fue de vacío de Alemania. Es lo que se merecía.

«Felicidades a España, han sido mejores en la final y han sido el mejor equipo del torneo. Nosotros lo hemos dado todo, pero no nos ha llegado. Estoy orgulloso de este grupo de jugadores. No han podido dar más al país y a la selección», analizaba Southgate en la sala de prensa del Olímpico de Berlín.

Otro discurso totalmente alejado de la realidad. El mundo irreal de Gareth nunca encuentra fin. Tiene una colección de jugadores que ya la quisiera cualquier selección, y volvió a plantear un partido cicatero, metidos en campo propio como equipo pequeño e incapaces de ser valientes cuando de la nada lograron el empate: «Perder otra final es muy duro. No hemos sido capaces de manejar el partido, no hemos sabido contrarrestar su presión, no hemos tenido posesión y eso nos ha desgastado. Y ya veníamos de varias prórrogas. Nos ha costado recuperarnos físicamente. Además, hemos tenido pocas ocasiones», analizó Southgate.

El seleccionador pross, como en él es habitual, rehuyó de un análisis crítico de por qué juega tan rematadamente mal su equipo y lo achacó todo al cansancio propio y a la superioridad de España. En su discurso, priorizó el resultadismo a cualquier otro balance: «Ha sido la segunda final consecutiva de Eurocopa. Hemos jugado 14 partidos en las dos últimas Euros y hemos perdido las dos en los últimos minutos. Nunca nadie había llevado a Inglaterra a dos finales. El país puede estar orgulloso de este equipo».

Lo que está en duda es si Inglaterra puede estar orgullosa de su seleccionador. El país que inventó el fútbol va a acumular 60 años sin ganar nada y el discurso-ficción de Southgate quizás le valga para mantener el puesto, pero no para tener el apoyo total de su gente: «No creo que ahora sea un buen momento para tomar una decisión como la de mi continuidad. Tengo que hablar con las personas adecuadas, pero no ahora. Inglaterra tiene jugadores jóvenes y fabulosos, que ya tienen una experiencia importante. Muchos de ellos van a estar con la selección en los próximos años. Con eso nos quedamos».

Southgate y los jugadores no tenían consuelo tras la derrota, pero al menos encontraron la compasión de la realeza británica: «Esta vez no estaba destinado a ser. Estamos todos muy orgullosos de vosotros. Adelante Inglaterra», escribió en su cuenta de X el Príncipe Guillermo, mientras que el Rey Carlos aseguró que llegar a la final era suficiente para tener la cabeza alta: «Un logro realmente grande en sí mismo, y uno que trae consigo el orgullo de una nación que seguirá rugiendo por los 'Three Lions'».

En Berlín, siete jugadores ingleses entraron en la historia negra del torneo al ser los primeros en perder dos finales de Eurocopa. Pickford, Walker, Stones, Shaw, Rice, Saka y Kane, que con los tres goles de este torneo ya suma 406 en su carrera, pero sigue sin ganar ni un solo título: «Es una oportunidad perdida. Estas finales no son fáciles de alcanzar. Hay que aprovecharlas cuando llegan y no lo hemos vuelto a hacer. Es extremadamente doloroso y dolerá durante mucho tiempo. Queríamos ganarla por Southgate».

El capitán no mandó ese cariñoso mensaje hacia su entrenador por casualidad. Bien sabe la que le va a caer encima. De hecho, ya sucedió nada más perder la final. Los 'pundits' estaban con la guadaña preparada: «Sospecho que será el último partido de Southgate. Debe haber una gran decepción. Podíamos haber jugado un fútbol más ofensivo», analizó Shearer. «Hay que tener en cuenta el talento que tenemos y no creo que estemos poniendo a los jugadores en su mejor posición en el campo. Creo que el entrenador tiene que recibir críticas por ello. La Federación tiene que tomar una decisión importante», reflexionaba Ferdinand. «Lo que les faltó esta noche es calidad. Vamos, les ha faltado calidad durante todo el torneo», dijo Roy Keane. Hasta Van der Vaart se sumó a la 'fiesta' de los 'pundits' para atizar a Rice: «100 millones de euros por Declan Rice. ¿Y qué hace? Viene a recoger un balón y luego se lo pasa a Stones. Es un inútil. Si realmente vales ese dinero, deberías ser capaz de jugar un balón hacia delante».

Son las miserias de la Inglaterra de Southgate, camino de 60 años en blanco.