Una selección de todos los orígenes

Una estrofa del dúo Estopa ha vinculado el cariño de un país a un jugador, Lamine Yamal, y a una selección que representa la idea ... plural, diversa e integradora de España en 2024. «Lamine Yamal, cada día te quiero más…», decía la tonadilla. Y no hay nadie, por ultra y cerril que sea, que se atreva a no secundar esa melodía dedicada al futbolista que más afecto ha reunido en su piel oscura y sonrisa adolescente, criado en el barrio Rocafonda 304 donde la vida y el futuro cuestan el doble . «Es la realidad de nuestro país. Pudiendo jugar con otro país, son chicos que han elegido libremente jugar con España», describe Luis de la Fuente en una entrevista con este periódico.

El equipo español mezcla un cóctel con futbolistas de distintas procedencias y ligas que retratan al mundo de nuestros días: familias que se mueven de un lado a otro, emigrantes que buscan en la abundancia un futuro con algo de prosperidad, intercambios de nacionalidades en un planeta que gira y DNIs que no deberían discriminar a nadie por su origen.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de 2024, la población española alcanza los 48.692.804 habitantes. De esa cifra, 40 millones han nacido en España y ocho lo han hecho en el extranjero. Muchos inmigrantes han adquirido la doble nacionalidad: 42 millones de personas poseen el pasaporte español en nuestro país. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2023 fueron la colombiana (con 42.600 llegadas), la venezolana (27.300) y la marroquí (25.800). Y los mayores incrementos se dieron en la ciudad de Melilla (0,64%), Comunidad de Madrid (0,44%) y Comunidad Valenciana (0,41%).

La historia de Nico Williams proviene de un matrimonio de Ghana, Félix Williams y María Arthuer, que cruzó el desierto del Sahara en 1994 con la madre embarazada del hermano mayor Iñaki, delantero del Athletic, y que saltó la valla de Melilla como una de las miles de inmigrantes de raza negra que cada día buscan otro porvenir distinto a las dificultades de África. Nico nació en Pamplona porque el trabajo de limpiadora de la madre llevaba al matrimonio de un lado a otro, en busca de un salario.

Es el mismo caso que la familia de Joselu, exdelantero del Real Madrid de origen gallego, donde su familia tenía un pequeño criadero de gallinas y que emigró a Alemania en los noventa por el mismo motivo que el clan Williams: prosperar, mejorar sus condiciones de vida. Los padres de Joselu se asentaron en Stuttgart, donde la selección jugó el otro día y eliminó a la anfitriona Alemania, y allí encontraron el mismo tipo de trabajo que los Williams.

«Mi madre trabajaba limpiando algún estadio y también en correos. Y mi padre trabajaba en lo mismo que mi madre, limpiando y en correos. Mi hermana es doce años mayor que yo y cuando yo tenía tres años nos volvimos para Galicia. A mi pueblo, a Silleda», cuenta Joselu, nacido en Stuttgart, en una entrevista con este periódico.

La hermana mayor de Joselu vivió durante quince años en Alemania, hizo toda la educación obligatoria en un colegio alemán y aprendió el idioma. El futbolista no llegó a ir al colegio en Stuttgart y tampoco se le quedó la lengua germánica en la memoria. En su casa le hablaron siempre en gallego. «Yo casi no me di cuenta de haber vivido en Alemania. Cuando nos volvimos mi hermana lo pasó mal porque dejó a todas sus amistades en el país que nos acogió», explica el exmadridista.

La familia de Joselu, según comenta el propio jugador, está agradecida por los años que residió en Alemania. «Mi madre sí que me transmitió lo que significaba estar en otro país y los valores de un lugar como Alemania, sobre todo por la disciplina y por la responsabilidad que tienen. Es un país que funciona muy bien, se trabaja muy a gusto, hay seriedad y responsabilidad».

En este ecosistema global del fútbol que se vincula a la vida de las personas, Lamine Yamal y Nico Williams escogieron jugar con España pudiendo hacerlo con otros países, Marruecos en el caso del barcelonista, Ghana en la versión del delantero del Athletic.

Iñaki Williams sí eligió defender la camiseta de Ghana, seguramente por la falta de oportunidades en la selección española y, según dijo, por una promesa que le hizo a su abuelo. Brahim, el delantero del Real Madrid nacido en Málaga y con árbol genealógico de Marruecos, se decantó por la selección africana después de mantener una áspera polémica con Luis de la Fuente. El lateral del PSG Achraf Hakimi nació en Getafe (Madrid), pero representa a Marruecos. «Soy árabe, en mi casa siempre hemos hablado árabe, mi madre cocina comida marroquí y yo soy mulsulmán practicante».

La globalización en la selección se plasma con la integración de dos defensores nacidos en Francia y que en su momento levantaron una polvareda de escepticismo por su origen. Laporte nació en Agen, una localidad del suroeste francés, y Le Normand lo hizo en Pabu, pequeña población en la Bretaña.

A Laporte le queda aún la herida de una decisión libre. «Tomé la elección de jugar con España y me cayeron críticas de España y de Francia. Me fui a Arabia Saudí a jugar y lo mismo. ¿Qué tengo que hacer?», se preguntó en una entrevista con El Correo.

Algo parecido, aunque menos sensible a las críticas, le sucede a Robin Le Normand, quien aseguró en rueda de prensa que habla en español en el campo con Laporte y no en francés. «La Federación y los capitanes de la selección me han acogido muy bien. Cuando oigo el himno español siento agradecimiento», dijo a Relevo.

Seis juegan fuera de España

En el plano deportivo, De la Fuente ha conseguido la mezcla de futbolistas que proceden de diversas ligas, sin que ahora exista la histórica preeminencia de elegidos del Real Madrid o el Barcelona. La Real Sociedad fue el equipo más representado, con cinco deportistas. Fabián juega en Francia (PSG), David Raya, Cucurella y Rodri en Inglaterra, Dani Olmo y Grimaldo en Alemania, Laporte en Arabia Saudí… Un mundo de colores y plural en la España de 2024.