«Gibraltar es español», así hemos narrado la fiesta de los campeones de la Eurocopa

22:33

Las palabras de Álvaro Morata en CIbeles

«Para mí ha sido un orgullo ser el capitán. Hoy mirando la cara uno a uno me siento representado con vosotros. Siempre me he dejado la vida para conseguir esto. Yo sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país, la mejor comida, los mejores trabajadores... Somos los mejores. Espero que disfrutéis tanto como nosotros, ha sido mágico. Gracias también a todos los que no han podido estar en Alemania pero nos han ayudado. Todos hemos crecido viendo a Torres, a Xavi, a Iniesta... Ellos nos han enseñado cómo se lucha y cómo se trabaja para esto»