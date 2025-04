Mbappé, Buffon y Southgate avisan del peligro de España: «Espero que no llegue lejos»

Carlos Nieto Domingo, 16 de junio 2024 | Actualizado 17/06/2024 01:36h. Comenta Compartir

No pudo empezar mejor España la Eurocopa 2024, un torneo al que a priori no se presenta como una de las principales candidatas. Quizás ... ese papel pueda servir para que los pupilos de Luis de la Fuente sientan menos presión sobre sus hombros y se perfilen para dar la sorpresa y, por qué no, pelear por ese cuarto título que catapultaría a La Roja a lo más alto del palmarés, desempatando con la anfitriona Alemania. Motivos hay para ello después de la goleada inicial (3-0) a Croacia, la segunda vez que la selección empieza el torneo continental con tres goles de diferencia. El anterior precedente data de 2008 con aquel 4-1 a Rusia para los de Luis Aragonés que sembró la semilla del segundo trofeo que descansa en las vitrinas de Las Rozas.

El optimismo se ha desatado en España al mismo tiempo que el resto de países se ponen en alerta. Lo ha dicho hasta el propio Kylian Mbappé: «Es un gran equipo que va a contar. Seguro que va a hacer cosas buenas, pero espero que no llegue lejos por el bien de Francia». El nuevo delantero del Real Madrid lanzó el aviso en la previa del debut ante Austria de Francia, principal candidata al trono (lunes, 21 horas). En la nación gala, el prestigioso L'Équipe dedicaba este domingo en su versión digital tres principales piezas sobre el rendimiento español. Una de ellas la centraba en Fabián Ruiz, jugador del PSG y nombrado mejor jugador del partido ante el conjunto ajedrezado gracias a su asistencia a Morata y un gol en apenas tres minutos. El diario dice que «la cenicienta Fabián se transformó en una mezcla entre Iniesta y Messi» y destacaba que La Roja hubiese perdido la posesión en un partido después de 16 años. «Sugiere una equipo capaz de jugar más rápido, sin obsesión». También explica, con el reglamento en la mano, por qué el gol de Petkovic no subió al marcador tras la parada de Unai Simón desde los once metros. Otro campeón del mundo como Gianluigi Buffon también advierte del peligro del conjunto español, precisamente rival de Italia el jueves (21 horas). Lo cierto es que los duelos ante el conjunto transalpino son un clásico de las Eurocopas. En 2008 España doblegó a la 'Azzurra' en la tanda de penaltis de cuartos y en 2012 la trituró en la final. Hubo 'vendetta' en los octavos de 2016 y en la tanda de penaltis en las semifinales de 2021. «En la Eurocopa de 2016 le jugamos una mala pasada a la selección española, pero aquella era una España en fin de ciclo o con jugadores importantes que pronto dejarían la selección. Este, en cambio, es un equipo fuerte y duro», ha lanzado el legendario portero, jefe de la delegación italiana en Alemania. «España ha cambiado. Aquí está su punto fuerte», ha elogiado Claudio Marchisio, componente de aquella Italia subcampeona en 2012. El diario La Gazzetta dello Sport también hace referencia a Fabián por su condición de exjugador del Nápoles. De hecho, el rotativo italiano se emplea con dureza ante la figura de Luis Enrique: «Lo expulsó del último Mundial y este año finalmente lo convirtió en titular por falta de alternativas reales». «Silenció a los escépticos» Inglaterra es otra de las potenciales ganadoras. Su seleccionador Gareth Southgate reconoció que no perdió detalle del partido de La Roja. «Vi jugar a Alemania y a España hoy. Hay muchos equipos buenos en este torneo. Tenemos que ser excepcionales para pasar de grupo y tener la oportunidad de llegar más lejos. Nuestro objetivo es clasificarnos en el grupo. Cuando intentas conseguir cosas excepcionales tienes que dividirlo en trozos. La primera prioridad es pasar el grupo y trabajar a partir de ahí», promulgó en la víspera de su estreno ante Serbia este domingo a las 21 horas. En las islas británicas, The Daily Mail dice que España «silenció a los escépticos con una contundente victoria». De hecho, este medio cuenta con un podcast en el que dicen que este podría ser el inicio de la próxima «generación dorada» en España. «Todo el arte técnico y el coraje habituales para realizar pases complejos, pero con una amenaza directa», elogió el medio a La Roja.

