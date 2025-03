Fabián Ruiz, en el nombre de Chari

Que no esté triunfando en España no significa que el sevillano Fabián Ruiz (Los Palacios, 28 años) esté teniendo una trayectoria menor. Ni mucho menos. ... Todas las expectativas que generó cuando siendo alevín marcó 107 goles en una sola temporada en el equipo de su pueblo, el mismo que vio nacer y crecer a Jesús Navas, se han ido cumpliendo en una carrera deportiva en la que primero dejó huella en el Real Betis, después en el Nápoles y en estas dos últimas temporadas en el PSG, donde ha sido pieza clave este curso con Luis Enrique.

Estuvo en la última Eurocopa, donde contó mucho para el técnico asturiano, pero después dejó de ir con la selección y se perdió el Mundial de Catar. Luis de la Fuente lo recuperó hace un año. Y esta temporada se ha demostrado que no había problemas de índole personal con Lucho. «Todo el mundo decía que nos habíamos peleado, pero no. Fue todo bien con Luis Enrique, no tuvimos ningún problema. Después de la Eurocopa tomó la decisión de llevar a otros jugadores y yo lo acepté», aclara el centrocampista sevillano, un 'box to box' que es la antítesis de los medios bajitos que triunfaron en la España de Aragonés y Del Bosque.

Fue la venta más cara de la historia del Betis. 30 millones pagó el Nápoles por él en 2018, al ser una petición expresa de Davide Ancelotti, hijo de un Carletto que ese verano llegó al banquillo napolitano. «Estuve viviendo en 2017 y 2018 en España con mi novia, que es sevillana, por lo que fui muchas veces a ver jugar al Betis y al Sevilla... y me enamoré de Fabián Ruiz», contó el hijo de Ancelotti a 'Tuttosport'.

Fabián es un chico humilde y que no olvida sus orígenes. Siempre que puede recuerda que todo lo que tiene se lo debe a su madre Chari, quien sacó adelante a sus tres hijos en solitario, con jornadas maratonianas de doce horas limpiando baños. Cuando Fabián entró en la cantera del Betis le ofrecieron un trabajo como limpiadora de la Ciudad Deportiva verdiblanca. Estuvo 14 años allí. Y todo mejoró. Madre e hijo protagonizaron un hermoso anuncio en la campaña de abonados del Betis del verano de 2018.

El centrocampista del PSG no lleva pendientes, su brazo no está repleto de tatuajes y él, cuando el fútbol se lo permite, prefiere pasar las horas con sus amigos de siempre y con su familia, antes de buscar destinos exóticos a miles de kilómetros de casa. Chari no puede estar más orgullosa de su hijo y hoy todo ese esfuerzo ha tenido su recompensa, Fabián brilla en la Ligue 1 y en toda Europa.

El otro internacional de Los Palacios experimentó un cambio físico increíble a los 14 años y creció, en solo seis meses, casi 30 centímetros. El bajito Fabián pasó a ser más alto, su cuerpo se transformó y su forma de jugar cambió. De ser una culebra que se movía por el área rival y marcaba muchos goles pasó a ser un centrocampista exquisito, con una gran visión de juego y un despliegue admirable.

Es uno de los protegidos del seleccionador Luis de la Fuente, quien tiene depositada una enorme confianza en el mediocentro sevillano porque le conoce a la perfección, después de haberlo dirigido en la sub- 21, con la cual ganó el Europeo de 2019, y además fue elegido el MVP de ese torneo disputado hace cinco veranos en Italia. Así, aunque haya una enorme competencia en su demarcación, Fabián es intocable para De la Fuente.

«Sabemos el potencial que tenemos, sobre todo en la parte de arriba, donde hay muchísima calidad y un nivel muy alto. Yo estoy aquí para ayudar y aportar mi granito de arena», explicó Fabián tras el amistoso ante Irlanda del Norte, último test antes de la Eurocopa.