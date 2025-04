De la Fuente: «Solo podremos ganar si somos nosotros mismos»

La procesión irá por dentro, pero Luis de la Fuente aparentaba calma y seguridad en la previa del día más importante de su carrera como ... entrenador. Su discurso, un mantra repetido durante la Eurocopa. Halagos a Inglaterra, pero fe en sus jugadores ante una final que puede convertir a España en hegemónica con cuatro títulos continentales. Se acordó de Pedri y Ayoze, que se pierden la gran cita por lesión, y anunció que Gavi, uno de sus pretorianos, «pasará el día con el equipo y será el jugador número 27».

¿Cómo está Luis de la Fuente en la antesala de la final?: «Feliz y emocionado. Solo recuerdo los pasajes fantásticos que hemos vivido aquí. Nos enfrentamos las mejores selecciones del torneo y preveo un partido equilibrado, definido por los detalles». ¿Algún mensaje a los jugadores?: «Mañana es el día que menos les voy a pedir porque sé que lo dan todo. Les diré que disfruten de algo que se han ganado a base de trabajo, concentración y de superar momentos difíciles».

Eludió el papel de favoritos en el Olímpico de Berlín. «Eso lo dejamos para las casas de apuestas. Nosotros no hemos perdido nunca la perspectiva y sabemos que es un partido tan igualado como en las últimas eliminatorias. Si no estamos por encima incluso del nivel mostrado, no vamos a tener posibilidades de ganar».

Tampoco comparte la sentencia de que solo los campeones son recordados: «No estoy de acuerdo. Hay frases literarias que ocupan portadas y titulares. La memoria es bastante frágil, pero en el fuero interno de los competidores las finales no se olvidan nunca. Claro que estamos mentalizados solo en ganar y en llevar a España a lo más alto, pero a veces se es muy injusto con el que no vence»

Ser reconocibles

Le inquieta más que su selección sea fiel a su idea que el potencial del rival o el escenario de una final. «Si no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Por encima de lo que ofrezca al rival, hay que ser reconocibles por nuestras fortalezas. Solo siendo nosotros, tendremos posibilidades de vencer».

De la Fuente ha afrontado como seleccionador finales en categorías inferiores y también en los Juegos Olímpicos, pero asume que lo de este domingo es diferente. «Quienes han estado en una final de la Eurocopa o un Mundial, cuentan que la experiencia es distinta. Por eso a los jugadores les transmito seguridad, alegría de disfrutar de un recuerdo para toda la vida».

Negó que el título pueda modificar su 'modus vivendi'. «A mí no me va a cambiar casi nada porque tengo las cosas muy claras desde hace mucho tiempo. Soy un gladiador, vengo de la tierra, del circo, de estar peleando, pero disfruto más viendo a los jugadores y a la gente feliz. Nos apasiona ver a un país con las muestras de armonía y unión como no se ha visto en mucho tiempo».

Alabó el «potencial fantástico de Inglaterra, con grandes individualidades que pueden aparecer en cualquier momento», y vaticinó que «quien cometa menos errores y esté más concentrado, se acercará más a ganar». Sin embargo, advirtió que «a un partido se puede vencer incluso siendo mucho peor que el rival».

¿Influye ser creyente y la fe en una final?, le cuestionó un periodista que se confesó ateo. «La fe es algo personal y eso me invita a creer en Dios, que me aporta seguridad y fuerza. Nada tiene que ver con la superstición. Rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla o de otro color», respondió el preparador de Haro.

Al cuestionarle si tipos como Lamine Yamal, con 17 años recién cumplidos, pueden acusar el peso de una final, De la Fuente valoró el colectivo: «Lamine tiene una madurez impropia de personas tan jóvenes pero entiende este deporte, está bien acompañado y sabe lo que nos jugamos. El equipo es lo que nos hace más potentes. Los jóvenes se nutren de la experiencia de los veterano y estos de la energía de los jóvenes».

Navas: «Hay que morir por dar el título a España»

Por su parte, Jesús Navas destacó lo privilegiado que se siente por estar presente en esta final de la Eurocopa siendo el único integrante de la selección española que ya ha conseguido este título y un Mundial. «Siento un gran orgullo. Es algo único poder vivir esto. Hay que morir por intentar darle el título a España». Dijo que lo que más le recuerda este grupo a otros campeones es la «unión del vestuario».