Southgate: «No creo en los cuentos de hadas, pero sí en los sueños»

En una sala de prensa abarrotada, con más de 300 periodistas, Gareth Southgate y Harry Kane dieron sus últimas explicaciones antes de vivir la segunda ... final consecutiva de Eurocopa. Seleccionador y capitán, presentes en el chasco de hace tres años en Wembley, cuando Inglaterra perdió por penaltis ante Italia, asumen aquel drama nacional como un aprendizaje para lo que vivirán este domingo en el Olímpico de Berlín. «A veces hay que pasar noches difíciles como equipo. Hemos intentado cambiar la mentalidad desde que llegamos a este puesto hace ocho años y ser más sinceros sobre nuestro nivel como país. Hemos ido a Mundiales y Eurocopas con muchas expectativas, pero no estábamos al nivel esperado. En nuestra etapa hemos mostrado mayor consistencia en el rendimiento, hemos jugado una semifinal de Mundial y dos finales de Eurocopa. Ahora queremos levantar el trofeo para ganarnos el respeto del mundo futbolístico», reflexiona Southgate.

La Euro 2020 no fue la primera decepción de Gareth con la camiseta nacional. Como jugador también vivió algunas, como la Eurocopa de 1996, celebrada en su país, en la que Inglaterra cayó en semifinales por penaltis ante Alemania. Su fallo fue, precisamente, el que acabó echando a los 'pross'. «Todas esas noches me ha enseñado que la línea entre ganar o perder es finísima. Así que mañana ante España no tengo ningún miedo, solo quiero que los jugadores sean la mejor versión de sí mismos. Si no tenemos miedo a perder tendremos más oportunidades de ganar».

Southgate valora la evolución de su equipo, de menos a más en el torneo, y ensalzó en varias ocasiones el buen partido ante Países Bajos, aunque en realidad fueran solo cuarenta minutos. Es su habitual irreal visión del fútbol, pero él está convencido de que a Inglaterra le ha llegado el momento de cambiar la historia: «No creo en cuentos de hadas, pero sí en los sueños. Ahora hay que hacerlos realidad. Mañana tenemos una oportunidad histórica y está en nuestras manos. Eso es lo importante, no si hemos llegado hasta aquí por penaltis o por goles en los últimos minutos».

Fe y resiliencia

Kane también manda ese mensaje: «Para Inglaterra significaría todo ganar la Eurocopa. Ya hemos estado aquí antes y sabemos lo que significa perder. Tenemos hambre y ganas de quitarnos la espina. Cambiaría todos mis trofeos individuales por ganar la Eurocopa para mi país. Sería un orgullo».

El delantero del Bayern reconoce que España ha sido el mejor equipo del torneo hasta el momento, pero eso no significa que vayan a ponerles una alfombra roja. Kane asegura batalla: «España ha jugado un torneo fantástico, pero en un partido puede pasar cualquier cosa. Nosotros podemos ganar a cualquier rival. Hemos mostrado fe y resiliencia. Nuestro mejor modo de hablar será con el balón en los pies».