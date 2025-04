Bellingham, del 'Hey Jude' al saco de boxeo de Inglaterra

Días antes del inicio de la Eurocopa, Bellingham ya la había ganado. Al menos, la Eurocopa del 'marketing'. Adidas, con quien el jugador inglés ... tiene firmado un contrato hasta 2028 a cambio de doce millones de euros por temporada, revolucionaba las redes sociales con una de las mejores campañas publicitarias del fútbol moderno. La firma alemana, en un 'spot' de casi dos minutos de duración, aderezado con la mítica canción 'Hey Jude', de los Beatles, tan ligada a Bellingham, mezclaba la decepción de la afición inglesa, que lleva 58 años sin ver ganar nada a su país, con la esperanza de la irrupción de Jude como la gran estrella que pueda acabar con esta sequía de casi seis décadas en blanco. Tres semanas después, el sentimiento ha cambiado por completo.

La fase de grupos de Bellingham comenzó con una victoria ante Serbia en Gelsenkirchen, donde este domingo disputan los ingleses su partido de octavos ante Eslovaquia (18.00 horas), y una primera parte del jugador madridista soberbia, coronada con el tanto de la victoria. Los hinchas del combinado `pross' se dejaban la garganta en las gradas entonando el 'Hey Jude', rendidos ante su ídolo y símbolo de la nueva generación de Inglaterra que él ya lidera, pero la película empieza a parecerse a la que en años atrás vivieron Rooney, Lampard o Beckham, todos ellos también presentes en el spot de Adidas.

De sobra es conocido cómo se las gasta la prensa inglesa con los 'Three Lions'. Con el viento a favor la brisa es magnífica, pero cuando sopla en contra, aparece el barro y las curvas. A Bellingham le acusan de haber apagado a Foden, nombrado mejor jugador de la Premier, por la caída a banda del jugador del City para que Jude pueda jugar en la parte central del ataque. Ni uno ni otro está ni cerca de su pico, y son muchas las voces que exigen que Foden juegue por el centro y Bellingham sea el que caiga a banda o, si es necesario, se vaya al banquillo.

Fundido

«Hay mucha negatividad fuera del estadio y de la concentración. Creo que es importante que recordemos que los aficionados que van al estadio son los que nos darán la energía. Tenemos que seguir usando esa energía y el sentimiento que obtenemos de ellos», reflexionaba Bellingham tras el empate en la última jornada ante Eslovenia, sabedor de la que le iba a caer encima por su mal partido. El propio Jude reconoció que no está bien físicamente, algo que es evidente. Las pilas le duran, como mucho, cuarenta y cinco minutos y sus segundas partes son un ejercicio de frustración. Sus piernas no le acompañan, como no lo hacían tampoco en el Real Madrid durante el tramo final de la temporada, pero tiene tanto talento y es tan bueno que siempre puede sacarse una asistencia o un gol de la nada, como sucedió en el clásico de Liga o en la final de Champions.

Eso no está pasando en Inglaterra. Detrás tiene todo un país que ha acumulado un arsenal de decepciones y fracasos, como el de hace tres años cuando perdió en Wembley la Eurocopa ante Italia en la tanda de penaltis. Otro palo más para el país que inventó el fútbol, pero que solo ha sido capaz de ganar el Mundial de 1966. Desde entonces, la nada, que es lo que tiene pinta que va a suceder también en este torneo, aunque se le haya quedado un cuadro ideal para meterse en la final.

De momento, hoy se mide a la débil Eslovaquia y debería pasar con facilidad a cuartos. Lo hará, salvo sorpresa de Southgate, con Bellingham en el once. Sobre sus hombros, el peso de un país que ya le mira con lupa y se pregunta si de verdad es capaz de liderar a su selección: «Me parece que está muy frustrado y yo he estado exactamente en la misma situación que él. Solo espero que no haga nada estúpido, porque su lenguaje corporal a veces da a entender que será así», reflexiona Wayne Rooney, a quien en el Mundial de 2006, precisamente aquí en Alemania, esa frustración le llevó a ver una roja en el partido de cuartos ante Portugal, que finalmente dejó fuera del torneo a los 'pross'. Eso no ha pasado aún con Bellingham, y no tiene por qué pasar, pero ya sabe cómo se las gastan en su país. Del 'Hey Jude' a saco de boxeo.