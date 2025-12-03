Erling Haaland, el hombre récord de la Premier

Javier Varela Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

Erling Haaland sigue derribando muros y récords en la Premier League. El delantero noruego del Manchester City volvió a sacudir los cimientos de la liga inglesa con una marca que parecía reservada para la mitología del fútbol inglés: 100 goles en apenas 111 partidos (a un ritmo de 0,9 goles por encuentro). Con esta cifra, el delantero no solo pulveriza registros, sino que deja atrás a una leyenda del fútbol inglés como Alan Shearer, quien necesitó 124 encuentros para alcanzar el mismo hito en los años 90.

El tanto que le permitió al noruego entrar en la historia fue en un escenario con sabor inglés como Craven Cottage. Haaland logró su gol centenario con un zurdazo seco, marca de la casa del '9' del Manchester City. El gol abría el marcador ante el Fulham en un partido que terminó con triunfo del equipo de Pep Guardiola (5-4), pero que parecía sentenciado cuando el City se puso 5-1 en el marcador. Gvardiol, sacando un remate sobre la línea en los minutos finales, evitó que el nuevo récord del delantero noruego quedase empañado por un empate.

Los récords no es algo nuevo para Halland, que ya se había convertido en el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles en la competición inglesa. Lo hizo en solo 48 partidos y superando el anterior récord de 17 partidos. Por delante tiene en el punto de mira, aunque de momento lejos, el objetivo de superar a Shearer en la clasificación general de goleadores de la Premier, ya que este último acumuló la cifra sin precedentes de 260 goles en la máxima categoría con el Blackburn y el Newcastle entre 1992 y 2006.

A work of art. 🖼️ pic.twitter.com/Nu7ltiFwxc — Manchester City (@ManCity) December 3, 2025

Debut en 2022

En su debut en la Premier, con aquel doblete ante el West Ham en agosto de 2022, ya había advertido que algo extraordinario se avecinaba. A sus 25 años, Haaland suma un currículum que crece a la misma velocidad con la que define dentro del área. Desde su llegada al Manchester City procedente del Borussia Dortmund, el noruego ha conquistado la Premier League en dos ocasiones, una Bota de Oro y la Champions League, además de otros títulos. Y ha dejado atrás a referentes goleadores en el fútbol inglés como Salah, Henry o Agüero.

Pero su impacto no se detiene en Inglaterra. Con la selección de Noruega también ha construido números de élite, convirtiéndose en el líder absoluto del proyecto que buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026. En esta temporada ya acumula 13 goles con su selección y se ha convertido en el sexto futbolista de la historia, y el primero en 53 años, en alcanzar el medio centenar en menos de 50 partidos internacionales. El delantero del Manchester City suma ahora 51 goles en 46 partidos con Noruega.

Una máquina que no afloja

Más allá del récord histórico, la temporada actual de Haaland confirma que su voracidad sigue intacta. Suma 33 goles en 24 partidos entre club y selección. Con el Manchester City ha sumado 20, 15 de ellos en la Premier y 5 en la Champions League, además de los 13 tantos con Noruega. De hecho, es el máximo anotador de la Premier con 15 goles en 14 jornadas.

Haaland este año es mucho más que goles en el equipo de Guadiola. El delantero noruego participa más en el juego del equipo, es la brújula ofensiva de un City, que con el triunfo ante el Fullham continúa en la disputa por la cima de la Premier, persiguiendo a un Arsenal sólido y manteniendo a raya a Chelsea y Aston Villa.