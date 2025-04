Dani Alves sale de la cárcel 14 meses después al pagar un millón de euros

Cristian Reino Barcelona Lunes, 25 de marzo 2024, 11:31 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Dani Alves salió este lunes a primera hora de la tarde del penal barcelonés de Brians 2, donde permanecía encarcelado desde el 20 de enero de 2023. El exjugador del Barça, Sevilla, Juventus, PSG y Brasil podía haber abandonado la prisión el miércoles de la semana pasada, pero le ha costado reunir el millón de euros de fianza que le impuso la Audiencia de Barcelona para ser puesto en libertad.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó a media mañana que en la cuenta de la sección 21ª de la Audiencia Provincial ya constaba el ingreso de la fianza del exfutbolista brasileño. Y, en consecuencia, podía salir de prisión 14 meses después. La Audiencia de Barcelona emitió un auto de libertad provisional. Y las puertas de la prisión se abrieron para Dani Alves, que entregó sus dos pasaportes, el español y el brasileño.

Fue una salida fugaz y sin hacer declaraciones. Se le vio muy delgado. Podía haber tenido un gesto con la víctima de la violación, pero prifirió guardar silencio. Apenas 20 segundos desde que se abrió la puerta del centro penitenciario hasta que el exfutbolista, acompañado de su abogada, Inés Guardiola, se montó en un coche (utilitario, no los que lucen los futbolistas) y abandonó el recinto carcelario. A su salida, se cruzó con una protesta de funcionarios de prisiones, en pie de guerra contra la Generalitat desde que hace dos semanas una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) fue asesinada por un preso con un cuchillo. Ni siquiera les dirigió media mirada.

El auto de libertad provisional le recordó su obligación de presentarse ante la Audiencia de Barcelona todos los viernes y que debe facilitar un teléfono para estar localizable. La justicia le advirtió además de la «expresa prohibición de salida del territorio español». La Audiencia Provincial se lo ha comunicado al Consulado de Brasil, por si pide la expedición de un nuevo pasaporte. «Ofíciese a los Cuerpos de Seguridad para que garanticen que no sale de España, con alcance europeo», señaló el auto, que avisó al exfutbolista que el incumplimiento de estas obligaciones le llevaría de nuevo a prisión provisional. También le insistió en que tiene una orden de alejamiento de la víctima.

Alves está desde este lunes en libertad provisional y podrá esperar en su casa de Barcelona a que el TSJC resuelva los recursos presentados por las partes contra la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Su abogada pide en el recurso la absolución, mientras que la Fiscalía reclama que la pena aumente hasta los 9 años y la acusación particular, hasta 12.

La Fiscalía y la víctima también han recurrido su salida de la cárcel, pero la justicia ya no lo resolverá con carácter de urgencia. Según el Ministerio Público, existe un «elevado riesgo de fuga». A su juicio, este peligro no puede mitigarse con la adopción de medidas alternativas, como la retirada de los pasaportes y la obligación de personarse semanalmente en el juzgado. La Fiscalía subrayó en su recurso que el exfutbolista no tiene arraigo en España y que si se fuga a Brasil, el país sudamericano «no extradita nacionales condenados por delitos de agresión sexual».

Una transferencia

Dani Alves ha tardado cinco días en reunir un millón de euros. El exfutbolista brasileño recurrió en un primer momento a su amigo Neymar, con quien coincidió en el Barça, en el PSG y en la selección de Brasil. El padre de Neymar le ayudó con la fianza de 150.000 que depositó durante la instrucción y que le sirvió para pagar la indemnización a la víctima. Pero en esta ocasión, se ha negado a pagar el millón de euros. «La situación es diferente», afirmó la familia de Neymar en un comunicado para informar sobre su negativa a dejarle dinero. «Para nosotros, para mi familia, este asunto se acabó. Punto final», señaló.

Alves tiene sus bienes embargados por otro caso judicial en Brasil. Pero ganó un litigio a la Agencia Tributaria, que le tiene que devolver casi nueve millones de euros. En un principio, se habló de que había presentado un aval bancario. Sin embargo, el exjugador culé remitió una transferencia a la cuenta del tribunal. El juez que firmó un voto en contra de la decisión de la Audiencia de Barcelona que permitió su salida de prisión dijo que por más que su defensa manifestara que tiene dos cuentas, una con saldo 0 y otra con 51.000 euros, y otra con saldo negativo, además de una deuda con Hacienda de 645.000 euros, «sigue teniendo gran capacidad económica».

«Ha resultado acreditado que el inmueble en Esplugues de Llobregat fue adquirido por cinco millones de euros y además consta en la causa el contrato con el Pumas de México, que le suponía cuantiosos ingresos, sin contar con aquellos provenientes de los contratos suscritos con diversas marcas publicitarias», según el magistrado. «Es conocido por ser público y notorio que ha ejercido el futbol profesional de alto nivel. El patrimonio y los ingresos económicos que se le conocen impiden considerar que pueda encontrarse en una situación de dificultad económica o de ruina», remató. Para la fijación de la cuantía de la fianza, la justicia tuvo en cuenta, según la resolución, que «se puede llegar a presumir una situación de holgada solvencia económica».