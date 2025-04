Dani Alves saldrá en libertad si paga un millón de euros

La Audiencia de Barcelona ha decidido, por mayoría pero no por unanimidad, dejar libre a Dani Alves si paga una fianza de un millón ... de euros. Tras la celebración ayer de una vista para resolver la petición realizada por su abogada de salir en libertad provisional mientras la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual no sea firme, la justicia ha acordado «prisión provisional» para el exfutbolista, condenado por violación.

Esta prisión provisional es «eludible mediante el pago de una fianza de un millón de euros». El exfutbolista, en prisión desde el 20 de enero de 2023, podrá esperar fuera de la cárcel si el TSJC confirma o no la condena de cuatro años y medio de cárcel o si aumenta la pena. Según informa 'La Vanguardia', el padre de Neymar será quien pague la fianza a Dani Alves.

La abogada de la víctima, violada en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, ya ha anunciado que recurrirá la puesta en libertad del deportista. «Se está haciendo justicia para ricos», ha denunciado en Rac-1. La misma crítica hizo tras conocerse la sentencia condenatoria, ya que aplicó un atenuante por el pago de 150.000 euros por reparación de daños a la chica. «Tengo ganas de ponerme a trabajar. Es un escándalo que dejen en libertad a una persona que puede conseguir el millón de euros en nada», ha asegurado.

«En caso de verificarse el pago, y acordarse su libertad provisional, se procederá a la retirada de los dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del territorio nacional, y la obligación de comparecencia ante esta Audiencia Provincial semanalmente, así como cuantas veces sea llamado por la Autoridad Judicial», según el auto dado a conocer este miércoles, que estima casi todas las peticiones que había hecho la defensa del acusado y rechaza las de la víctima y la Fiscalía, que se oponían con rotundidad a su excarcelación. La letrada de la chica se ha mostrado «muy sorprendida y muy indignada», según ha afirmado en Rac-1.

El auto impone al exjugador del Barça la prohibición de aproximación a la víctima a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, hasta que recaiga sentencia firme.

Circunstancias personales

El tribunal señala que «conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales». La víctima y la Fiscalía se opusieron a su puesta en libertad, ante el riesgo de fuga. Creen que este riesgo es aún mayor tras la condena, toda vez que las acusaciones han recurrido la condena de cuatro años y medio de cárcel y piden entre nueve y doce años de prisión. Alves aseguró ayer en la vista que no piensa huir de España.

Sobre el riesgo de fuga, el auto señala se han de tener en cuenta las circunstancias personales del inculpado. El tribunal valora además que «la pena finalmente impuesta se ha reducido de forma ostensible en relación a la inferior de las peticionadas (nueve años por el Ministerio Fiscal y doce por la acusación particular), además lleva cumplidos catorce meses de forma preventiva, con fecha de inicio 20 de enero de 2023, pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia».

La resolución de la Audiencia de Barcelona será polémica, por la cuestión de que pueda eludir la prisión con el pago de un millón de euros. La defensa de la víctima ya criticó de la sentencia lo que se conoce como una justicia para los ricos. Entonces, criticó que si el acusado puede pagar una cifra muy alta en concepto de daño reparatorio, pueda verse beneficiado por un atenuante en la sentencia final. En esta ocasión, si puede pagar un millón de euros, podrá salir libre.

La decisión del tribunal ha contado con un voto particular en contra. El magistrado Luis Belestá ha emitido voto particular en el siguiente sentido: «Discrepo del criterio de la mayoría y creo que debería prorrogarse la situación provisional del acusado con el límite máximo de la mitad de la pena impuesta, esto es, dos años y tres meses de prisión, mientras se sustancian los recursos de apelación interpuestos». «El motivo de discrepancia y que no fue suficiente para convencer a mis colegas, es que los argumentos que llevaron a acordar la prisión provisional, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado», argumenta en el auto.

Y añade: «Respecto del riesgo de que pueda eludir la acción de la justicia, hasta en tres ocasiones esta Audiencia Provincial, ha considerado que existía dicho riesgo». En consecuencia, las circunstancias que concurrían en el momento de dictarse las anteriores resoluciones no solo se mantienen en el momento actual, sino que se han visto incrementadas con el dictado del pronunciamiento condenatorio y la posibilidad de que dicha condena pueda verse aumentada en sede de apelación, tras los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, según razona.

La defensa del exfutbolista del Barça, Sevilla, PSG y Juventus negó ayer que su cliente tenga una buena situación económica, a pesar de que recientemente ha ganado varios pleitos con Hacienda y cobrará 9,2 millones.