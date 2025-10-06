Suerte dispar para Cacereño y Mérida en la Copa del Rey

Raúl Peña Almendralejo / Mérida Lunes, 6 de octubre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Mérida ha tenido más suerte que el Cacereño en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Mientras los emeritenses se cruzarán con un Segunda Federación, por lo que la eliminatoria a partido único la jugarán a domicilio, los cacereños tendrán que enfrentarse a un rival de su misma categoría y, encima, lejos del Príncipe Felipe. El Mérida viajará al estadio Mariano González para medirse al Navalcarnero, séptimo en el grupo V de Segunda RFEF, y el Cacereño hará lo propio en el Pedro Escartín ante la sensación de este arranque de campeonato, el Guadalajara.

Ambos jugarán entre el 28 y 30 de octubre en fecha y horario que se conocerán en los próximos días. Al equipo de Fran Beltrán le tocará entre el choque ante la Ponferradina en el Romano (viernes 24, 19.00 horas) y la visita a Guadalajara y a los de Julio Cobos, entre el partido frente al Ourense en el Príncipe Felipe (sábado 25, 16.15 horas) y el viaje a Ponferrada.

El Guadalajara-Cacereño es el único emparejamiento de equipos de Primera Federación en el grupo 4 de proximidad geográfica. La mejor noticia del encuadre para los extremeños es el idilio de Julio Cobos y el conjunto verdiblanco con el torneo. El entrenador porque ya se ha medido a cinco equipos de Primera División y el club porque en sus dos últimas participaciones fue eliminado por Real Madrid y Atlético. «Sabemos que es un rival complicado, por cómo ha comenzado la temporada, pero intentaremos competirlo… que ya sabemos del idilio del club con la Copa», ha valorado el presidente Carlos Ordóñez.

El Guadalajara, dirigido por Pere Martí, es un recién ascendido a Primera RFEF que es cuarto en la tabla tras tres victorias y un empate en este primer mes de competición, aunque como local sólo le ha ganado al colista Unionistas, tras caer en la primera jornada con el líder intratable Tenerife (0-2) y el pasado fin de semana en el partido loco de la jornada ante el Avilés en el 112' (3-4).

Más satisfechos están por las oficinas del Romano, por ser el Navalcarnero un equipo de inferior categoría y un desplazamiento cercano. «Pero tendremos que adaptarnos a la superficie, que es de césped artificial. El Navalcarnero es un rival que viene haciendo las cosas bien últimamente y que estuvo a punto de subir hace dos temporadas. Además, es un estadio que visitamos a menudo porque vamos a verlos mucho», ha indicado el director general, Alejandro Pérez. Por el Mariano González pasaron muchos futbolistas emeritenses como Beneit, Miki Muñoz, Luis Acosta o Busi.

De hecho, los dos únicos partidos que ha ganado esta temporada el conjunto madrileño, dirigido por Manu González, han sido ante su afición: 2-1 frente al filial del Rayo Vallecano y 1-0 contra el Quintanar del Rey. «Nuestra prioridad es la liga, pero vamos a competir la Copa porque sabemos lo bonita que es y porque queremos traer a un rival de superior categoría para que lo disfrute nuestra gente». En su última participación, hace tres años, el Mérida de Juanma Barrero cayó en segunda ronda ante el Alavés de Segunda (0-1).

Azuaga y Extremadura

Azuaga y Extremadura recibirán a dos equipos de Segunda División. El equipo de la Campiña Sur recibirá al Leganés, mientras que los azulgranas se medirán en el Francisco de la Hera a Las Palmas.

El cuadro azuagueño iba a jugar sí o sí ante un conjunto de la categoría de plata al ser un representante de Tercera RFEF. Los de José Miguel Ramos tenían como posibles rivales a Las Palmas, Albacete y Leganés y finalmente se enfrentarán al cuadro madrileño. El partido será el 28, 29 o 30 de octubre, ya que los horarios aún no están publicados.

El conjunto pepinero marcha en la decimotercera posición de LaLiga Hypermotion tras un inicio complicado en su feudo, aunque a domicilio es uno de los mejores equipos de su liga con dos victorias y dos empates. Por lo tanto, el Azuaga va a tener un hueso duro de roer en un Leganés que cuenta con una plantilla contrastada con muchos jugadores que han jugado en Primera.

Por su parte, el Extremadura tenía opciones de jugar ante un rival de Segunda División o de Primera RFEF, pero finalmente jugará ante Las Palmas con el deseo de poder pasar de ronda y dar la sorpresa en la eliminatoria. Los de Cisqui volverán a jugar ante un equipo de fútbol profesional una temporada después, ya que la campaña pasada se enfrentaron al Girona también en Copa del Rey. La última vez que Las Palmas visitó el Francisco de la Hera fue para medirse al Extremadura UD, que militaba en la categoría de plata. Ese partido, disputado en diciembre de 2019, acabó con victoria visitante por la mínima con gol de Jonathan Viera, y con un Pedri, actualmente en el Barcelona, como jugador destacado.

El conjunto canario llega como recién descendido de Primera que ocupa la cuarta posición en Segunda a dos puntos del ascenso directo.