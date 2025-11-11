Así hemos narrado el sorteo de segunda fase de la Copa del Rey
El Extremadura se enfrentará al Sevilla en el Francisco de la Hera
Cáceres
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:23
13:54
Terminó el sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey. El Extremadura se medirá ante el Sevilla en el estadio Francisco de la Hera entre el 2 y el 4 de diciembre. Imágenes: RFEF.
13:51
El grupo 2 se completa con los siguientes emparejamientos: Real Murcia-Cádiz, Guadalajara-Ceuta, Talavera de la Reina-Málaga, Eldense-Almería, Tenerife-Granada y Leganés-Albacete.
13:46
Más emparejamientos en el grupo 2 con rivales de Primera: Quintanar del Rey-Elche, Navalcarnero-Getafe, Torrent-Betis, Club Atlético Antoniano-Villarreal, Real Ávila-Rayo Vallecano y Cartagena-Valencia.
13:41
🏆 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐀 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 #CopaDelReyMapfre— CD EXTREMADURA (@CDExt1924) November 11, 2025
👏 ¡Tenemos rival!
🆚 Nos enfrentaremos al @SevillaFC en la segunda eliminatoria de Copa del Rey.
🏟️❤️ ¡Se viene partidazo y noche mágica en el Francisco de la Hera!#ExtremaduraSevillapic.twitter.com/QlT5gaKxca
13:39
¡El Extremadura se enfrentará con el Sevilla!
13:39
El primer emparejamiento en el grupo 2: Cieza-Levante.
13:38
El Extremadura está presente en el sorteo con la representación de Pepe Reynols (secretario del Consejo de Administración) y Manuel Mosquera (director deportivo). Imagen: @CDExt1924
13:35
Turno para el sorteo del grupo 2, correspondiente a la mitad sur del país.
✅ @cdcieza_— RFEF (@rfef) November 11, 2025
✅ @CAAntoniano
✅ @CDExt1924
¡Ellos son los 𝗖𝗔𝗭𝗔-𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔𝗦 de la #CopaDelReyMapfre! #LaCopaMolapic.twitter.com/NSXNLObcjz
13:33
Emparejamientos del grupo 1 de la segunda fase de la Copa del Rey. Imágenes: RFEF.
13:30
Última tanda de emparejamientos del grupo 1, entre los equipos de Segunda División que restan por salir: Mirandés-Sporting de Gijón, CD Leonesa-Andorra y Zaragoza-Burgos.
13:27
Turno para los emparejamientos entre equipos de Primera Federación y Segunda División del grupo 1: Sabadell-RC Deportivo, Pontevedra-Eibar, Racing de Ferrol-Huesca y Ponferradina-Racing de Santander.
13:23
Siguen los emparejamientos del grupo 1 con rivales de Primera: Portugalete-Deportivo Alavés, Reus-Real Sociedad, Sant Andreu-Celta, Atlético Baleares-Espanyol, Ebro-Atlético Osasuna y Numancia-Mallorca.
13:17
Comienza el sorteo. Ourense CF - Girona FC.
13:15
El primer club en conocer su emparejamiento será el Ourense, ganador de la Copa Federación y que también se enfrentará a un Primera, en esta ocasión del grupo 1. Pueden ser Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol o Girona.
13:12
Los equipos que superen esta fase podrán encontrarse en la siguiente ronda con los cuatro clasificados de la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic.
13:08
Los criterios de proximidad marcan la sucesión de emparejamientos, por lo que equipos como Sevilla, Betis, Rayo Vallecano o Getafe cuentan con más opciones de enfrentarse a los extremeños.
13:06
✨ ¿Se puede captar la 𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 de la #CopaDelReyMAPFRE en dos minutos?— RFEF (@rfef) November 11, 2025
𝗦𝗲 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲.
🎬 ¡Dentro vídeo!#LaCopaMolapic.twitter.com/kbXVK1wME0
13:01
Los equipos se emparejarán en 28 eliminatorias a partido único. Al Extremadura le tocará un Primera División del grupo 2. Los posibles rivales para el club azulgrana son el Villarreal, el Betis, el Valencia, el Sevilla, el Levante, el Elche, el Rayo Vallecano y el Getafe.
12:55
¡Hola a todos y todas! A las 13,00 horas comienza el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Entre los 53 equipos clasificados está el CD Extremadura.
