Sigue en directo el sorteo de la Copa del Rey

En los bombos hay cuatro equipos extremeños Mérida, Cacereño, Extremadura y Azuaga

R.H.

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:12

Comenta

La Federación Española de Fútbol celebra este lunes 6 de octubre el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En el bombo están cuatro equipos extremeños.

Cacereño, Mérida, Extremadura y Azuaga esperan rival en una primera eliminatoria que se presenta con novedades con respecto a pasadas ediciones al establecerse por criterios de proximidad geográfica y que sigue siendo a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. Así, los representantes extremeños han quedado encuadrados en el grupo 4 con equipos madrileños, manchegos, canarios y el Ibiza balear.

