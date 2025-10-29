HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Cisqui se dirige a la grada del Francisco de la Hera para agradecer a la afición su apoyo. CD EXTREMADURA
Copa del Rey

La resaca copera deja al Extremadura con una sonrisa

Los azulgranas esperan a un Primera en segunda ronda en el sorteo que se celebrará el martes 11 de noviembre tras eliminar a Las Palmas

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La vida futbolística sonríe al Extremadura en este inicio de temporada. Después del buen comienzo que permite a los azulgranas ser líderes de su ... grupo en Segunda RFEF, Almendralejo vivió ante Las Palmas en Copa del Rey una noche mágica. El Extremadura dio la sorpresa al eliminar a un equipo de Segunda División y ahora solo le queda esperar rival, con casi toda probabilidad un Primera, para volver a repetir de otro momento de ensueño en el Francisco de la Hera.

