La resaca copera deja al Extremadura con una sonrisa

La vida futbolística sonríe al Extremadura en este inicio de temporada. Después del buen comienzo que permite a los azulgranas ser líderes de su ... grupo en Segunda RFEF, Almendralejo vivió ante Las Palmas en Copa del Rey una noche mágica. El Extremadura dio la sorpresa al eliminar a un equipo de Segunda División y ahora solo le queda esperar rival, con casi toda probabilidad un Primera, para volver a repetir de otro momento de ensueño en el Francisco de la Hera.

El equipo azulgrana no era favorito para pasar la eliminatoria y de ahí que no estuviese en las quinielas para pasar de ronda. Pero tras el partido la sensación de sorpresa se esfumó: el Extremadura fue mejor que Las Palmas y con el nivel que ofreció sobre el terreno de juego demostró que había merecido con creces el pase de ronda.

La euforia pasó del césped a la grada. La afición azulgrana sabe que va a volver a disfrutar de una eliminatoria ante un rival de la élite del fútbol español, y eso ya hizo que la alegría se instalase en las gradas del Francisco de la Hera.

El propio entrenador del Extremadura reiteró en rueda de prensa la felicidad que percibió en el ambiente durante el encuentro, pero sobre todo después del choque. «Es una satisfacción y un orgullo por todo el CD Extremadura. Estoy feliz, he visto a la afición y a los jugadores disfrutando, ganando un partido a un súper equipo», destacó Cisqui tras el pase de los suyos a la segunda ronda de Copa del Rey.

El poder del grupo por encima de las individualidades fue clave para que el Extremadura doblegase a Las Palmas. El técnico almendralejense ha convencido a todos los jugadores de que tienen que dar el máximo por el equipo ya juegue 90 minutos, uno o ninguno. Y esa es una de las fortalezas que exhibió el Extremadura, que tenía en el banquillo a tres futbolistas clave como Callejón, Diego y Frodo y que aun así no se notó el cambio en el equipo titular. «Somos conscientes de que nadie es mejor que nadie, de que nadie es imprescindible y de que todos nos necesitamos. Ese creo que está siendo el éxito y es lo que les transmito día a día a los jugadores», explicó Cisqui.

Así, el Extremadura espera ya rival para la siguiente ronda que se disputará en la primera semana de diciembre los días 2, 3 y 4 y que será casi seguro un Primera, en función del número de equipos de su misma categoría o inferior que se clasifiquen. El sorteo de la próxima eliminatoria, en la que aún no estarán los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic), se celebrará el martes 11 de noviembre. Al Extremadura, en su condición de equipo de Segunda RFEF, le correspondería un rival de Primera al prevalecer los emparejamientos entre los equipos de la categoría más baja con los de superior y al seguir siendo a partido único siempre se jugaría en su estadio. Todo depende de las sorpresas que pudieran darse en las eliminatorias de este miércoles y jueves y del nuevo criterio de grupos siguiendo del modelo de Primera RFEF para definir los enfrentamientos.

Regreso a casa de Iñaki González

Por otro lado, un jugador de Las Palmas sumó minutos con el primer equipo insular a pocos kilómetros de su casa. Iñaki González, que militó en las categorías inferiores del Extremadura UD, fue titular ante el equipo del que fuera precisamente su mentor entonces, Cisqui, pero se tuvo que retirar lesionado tras un encontronazo con un rival.

El de Fuente del Maestre admitió tras el encuentro que Las Palmas no estuvo bien en el partido, pero que al menos intentó la remontada siendo fiel a su forma de jugar. «Creo que hemos empezado bien, con las ideas claras y saliendo con balón, pero al final en un fallo te meten el uno a cero y después es complicado. Hemos muerto con nuestras ideas y son cosas que pasan. Es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas porque a lo mejor nos ha faltado un poco de valentía y de garra», admitió Iñaki González en la vuelta a su tierra y su reencuentro con el Francisco de la Hera.