El Llerenense tiene detrás el sueño de todo un pueblo

Mario Tomé (36 años) y Pablo Guerrero (20 años) se preparan para afrontar un partido en el que, más allá de lo deportivo, pesa mucho ... la emoción. Ambos jugarán este miércoles contra el Leganés, líder de Segunda División, con la camiseta del Llerenense, el equipo de su pueblo y en el que dieron sus primeras patadas al balón. Los dos futbolistas se llevan 16 años y tienen historias diferentes, pero con similitudes.

Tomé y Guerrero salieron de Llerena y, más tarde, volvieron. En el caso de Pablo, su periplo en el Diocesano le permitió el año pasado debutar con 19 años en la Copa del Rey y eliminar a todo un histórico como el Zaragoza. «La experiencia es única, he tenido la suerte de vivirlo muy joven. Sinceramente, si el año pasado pudimos eliminar a un Zaragoza, este año con este equipo tan trabajado y tan unido, estamos más que capacitados para eliminar al Leganés», expresa Pablo.

Mario Tomé, a pesar de una larga trayectoria en el fútbol extremeño, no ha tenido la oportunidad de participar en la Copa hasta ahora y, previsiblemente, este miércoles podrá disputar sus primeros minutos en la competición. Tomé se retrotrae a los orígenes, no muy lejanos, del Llerenense que él vivió dentro del club para valorar lo que se está viviendo. «Salí de aquí de aquí con 19 años y esto ha cambiado completamente. Me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho estos años con la directiva y la afición. Ahora nos queda lo más bonito. Pienso también en los demás, la gente que ha venido aquí muchos años con frío y lluvia viendo a equipos, con todos mis respetos, de inferior categoría y ahora vamos a poder disfrutar de un partido de Copa del Rey ante un histórico como el Leganés», señala el centrocampista.

Ambos transmiten la ilusión que se respira en el vestuario ante una cita tan especial. «Jugar con mi pueblo, que es donde he jugado toda la vida prácticamente, un choque de Copa del Rey contra el Leganés es muy ilusionante», asegura un ilusionado Guerrero, que se siente listo, como Mario Tomé, para «competir de tú a tú» al conjunto pepinero con todo el pueblo de Llerena detrás.