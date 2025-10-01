Getafe y Rayo, posibles rivales del Campanario si pasa de ronda

R. H. Badajoz Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:03 Comenta Compartir

La Federación Española de Fútbol informaba este miércoles que el lunes 6 de octubre se celebrará el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En el bombo estarán seguro cuatro equipos extremeños y un posible quinto si el Campanario logra superar la ronda previa en la vuelta de este sábado ante el Yuncos en tierras toledanas.

Cacereño, Mérida, Extremadura y Azuaga esperan rival en una primera eliminatoria que se presenta con novedades con respecto a pasadas ediciones al establecerse por criterios de proximidad geográfica y que sigue siendo a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. Así, los representantes extremeños han quedado encuadrados en el grupo 4 con equipos madrileños, manchegos, canarios y el Ibiza balear.

El Campanario llega a la vuelta de su eliminatoria (sábado, 18.00 horas) tras firmar un empate sin goles en su campo, insuficiente para sus méritos y ocasiones en un partido que fue una auténtica fiesta para la localidad con más de 1.200 espectadores que llenaron las gradas de El Ejido. Si consigue pasar de ronda le tocaría seguro un Primera que saldría del Rayo Vallecano o Getafe. Al prevalecer el sistema de enfrentamientos entre clubes de superior categoría con los de inferior, los dos equipos de Primera quedarán emparejados con los dos que proceden de la previa cuyos partidos se resolverán este sábado con todo en el aire entre el Yuncos-Campanario (0-0) y Universitario Julio Suárez-Inter de Valdemoro (1-1).

De Segunda están Albacete, Leganés y Las Palmas que se medirán a los dos de Tercera en este grupo 4 que son Azuaga y UD San Fernando canario. De esta manera, los de la Campiña Sur se asegura que recibirán en su campo a un rival de la categoría de plata.

Quedaría libre un equipo de Segunda que se cruzaría con uno de Segunda RFEF que podría ser el Extremadura con una probabilidad de una entre cinco para Rayo Majadahonda, Navalcarnero, Alcalá, Quintanar y los de Cisqui. Los otros cuatro conjuntos de Segunda RFEF se enfrentarían siempre como local a uno de los seis de Primera RFEF donde entrarían Cacereño y Mérida, además de Tenerife, Guadalajara, Talavera e Ibiza; con posibilidad de derbi extremeño en Almendralejo o en el peor de los casos caer en el único cruce posible entre clubes de la división de bronce.