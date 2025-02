El Extremadura quiere dar la campanada ante un equipo 'Champions'

Raúl Peña Almendralejo Martes, 29 de octubre 2024, 22:28 Comenta Compartir

Almendralejo y el Extremadura se visten de gala para recibir a un equipo de Champions League como el Girona. La Copa del Rey le brinda la oportunidad al club azulgrana y a la capital de Tierra de Barros de vivir una noche de fútbol de las que se recuerdan durante años. Y más aún si el Extremadura consigue dar la sorpresa. El Girona es claro favorito en la eliminatoria que mide a extremeños y catalanes en el Francisco de la Hera, pero el trofeo copero siempre depara sorpresas. El Girona llega con muchas bajas y con jugadores del filial.

La afición ha respondido a la llamada del club y habrá más de media entrada, cercana a los tres cuartos de campo, para la visita del Girona. El lunes el CD Extremadura ya había vendido más de 5.500 entradas y en los últimos días ha habido más afluencia de público en las taquillas del estadio. Además, habrá que esperar el achuchón final de las últimas horas.

En la grada la victoria, por eso de jugar en casa, va a ser claramente para los locales, pero en el terreno de juego el Extremadura va a tener a un rival de la élite del fútbol español. El Girona fue el equipo revelación la temporada pasada en Primera División, lo que le hizo clasificarse para la Champions League. Esta temporada el cuadro catalán no ha comenzado al mismo nivel que la pasada, pero querrá redimirse en el torneo copero.

El Girona llega al partido después de perder el pasado sábado ante Las Palmas en liga, lo que le dejó en mitad de tabla con 12 puntos; y el Extremadura también acude tras perder, en su caso ante el Jaraíz. Para los azulgranas la Copa del Rey es un premio y la clasificación para la siguiente ronda casi una utopía; mientras que para el Girona es una obligación vencer al Extremadura y además podría servir de bálsamo ante las dos derrotas ligueras en las últimas dos jornadas.

El entrenador del Girona, Míchel, uno de los técnicos más valorados en España en la última campaña, tiene claro que el choque del Francisco de la Hera es importante para su equipo, ya que supondría la clasificación para la siguiente ronda, y además serviría para olvidar la última derrota liguera. «Es un partido muy muy importante para la clasificación para la segunda ronda», explicó Míchel en la rueda de prensa previa al choque.

Para el Extremadura recibir a un Primera es un premio, tanto deportivo como económico. Los azulgranas sueñan con dar la campanada, aunque jugar ante un equipo de élite es la meta que se propuso el club cuando comenzó a competir en la fase regional de Copa Federación. Los de Almendralejo han superado varios escollos, todos en casa, y ahora tienen ante sí una noche para el recuerdo.

Extremadura: Carlos; Fran Rosales, Murillo, Pardo, Tala, Diego Díaz; Miguel Núñez, Moussa, Manu Alcázar; Callejón y Leandro. - Girona: Juan Carlos; Arnau, David López, Lucas, Blind, Juanpe; Selvi, Misehouy, Van de Beek, Kim y Miovski. Árbitro: Munuera Montero.

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 21.00 horas.

Las bajas en el equipo de José María Cidoncha estarán en la portería, ya que Robador no podrá jugar por arrastrar una sanción de la pasada campaña, cuando jugó Copa del Rey con el Cacereño; en la defensa, Samu Hurtado no estará disponible por su lesión; y en el ataque, ya que Bernal y Espinar no estarán por problemas físicos, podría ser Leandro el que partiese de inicio.

El Girona, como es normal en este tipo de partidos de primera ronda de Copa del Rey para un equipo de Primera División, hará cambios para medirse al Extremadura. En la convocatoria del choque no están ni Stuani ni Yangel Herrera, que estaban con molestias y Míchel ha decidido darles descanso. El que sí estará es Bryan Gil, que vuelve al equipo tras tres partidos fuera. Además, el Girona tiene una multitud de bajas para el partido. Pau López, Francés, Asprilla, Jhon Solís, Iván Martín, Ricard Artero, Jastin, Oriol Romeu, Tsygankov, Abel Ruiz y Portu tampoco estarán en el Francisco de la Hera. Todos ellos son jugadores llamados a ser importantes en el Girona esta temporada, pero las lesiones les han apartado de jugar este encuentro.