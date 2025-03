Isco y Hazard rescatan al Madrid en una prórroga polémica

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 20 de enero 2022, 00:16 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

Cuatro días después de proclamarse campeón de la Supercopa de España, el Real Madrid visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en octavos de final de la Copa del Rey. El cuadro ilicitano, asediado por la covid pero lanzado tras sumar tres triunfos consecutivos, medirá la resaca del conjunto de Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Courtois a causa de una indisposición y da descanso a Benzema, de nuevo decisivo en Arabia Saudí para que los blancos alzasen un título que ha disparado la euforia de un vestuario que aspira a plantar batalla en todas las competiciones.

Líder solvente de la Liga, cuya siguiente etapa le deparará otro duelo el domingo con el Elche en el Santiago Bernabéu, e infundiendo de nuevo respeto en Europa, donde le aguarda un cruce apasionante con el PSG, el Real Madrid retoma la asignatura pendiente que tiene con la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años le ha provocado más bochorno que placer. Hace un par de semanas, los blancos restañaron la herida que les causó el pasado año el Alcoyano, pero Ancelotti se mantiene en guardia. «Es otra final. Una eliminatoria en una competición que nos hace ilusión, como todas. Estamos preparados y necesitamos estarlo porque el Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica», avisó el italiano, que adelantó que volverá a disponer «el mejor equipo posible», aunque «considerando el cansancio» de los futbolistas que doblegaron el pasado domingo al Athletic en Riad.

No le queda más remedio. Seis jugadores del Real Madrid rebasan con creces la barrera de los 2.000 minutos desde que la temporada alzó el telón. Dos de ellos tendrán una tregua este jueves. Se trata de Courtois y Benzema, las figuras más determinantes, junto a Vinicius y Modric, en el arrollador transitar del equipo de Ancelotti. Lo normal sería que el técnico se guardase en la recámara la bala del croata, exprimido a sus 36 años, pero sigue siendo reticente a dosificar al brasileño. «Vinicius tiene que parar cuando lo veamos cansado, cuando no pueda mostrar sus cualidades en el campo o cuando esté lesionado. Darle descanso porque puede pasar que en dos meses pueda estar cansado, no. Cuando esté cansado no va a jugar. Ahora no lo veo cansado. Puede jugar», aseveró en la previa.

Bale vuelve al redil

Las bajas reducen el margen de acción de Ancelotti que, al margen de Courtois y Benzema, lamenta las ausencias de Asensio, Vallejo y Mariano, lesionados, así como la de Carvajal, positivo por coronavirus, y la de Militao, sancionado tras su expulsión en la final de la Supercopa, por lo que completó la convocatoria con Mario Gila, central del Castilla. Recupera en cambio a Bale, que podría volver a defender la elástica del Real Madrid 145 días después de su última aparición en la tercera jornada de Liga frente al Betis. Hazard, inédito en las tres últimas citas, también aspira a salir del ostracismo. Quienes tendrán minutos seguro son Lunin, el portero de la Copa, y Jovic, con la difícil misión de que el ataque no se resienta sin su gran referente.

Las victorias que cosechó frente a Espanyol y Villarreal en las dos últimas jornadas de Liga permiten al Elche concentrar sus fuerzas en un torneo en el que ya ha dejado por el camino a Leioa, Unionistas de Salamanca y Almería. «El caramelo de la Copa del Rey nos apetece a todos», resaltó José Manuel Rodríguez Ortega, asistente de Francisco que dirigirá al cuadro ilicitano este jueves a causa de los positivos del técnico principal y de su segundo, Jaime Ramos.

El coronavirus se ha cebado con el vestuario del Elche, que en los últimos días vio cómo el bicho zarandeaba a Casilla, Piatti, Josema o Pastore. Fidel y Palacios, que también sufrieron el patógeno, ya se reincorporaron al trabajo, pero el Elche ha tenido que preparar el partido bajo mínimos porque a esos contratiempos hay que añadir que Bigas y Roco están lesionados, mientras que Iván Marcone y Lucas Boyé permanecieron entre algodones. Además, Benedetto, que llegó con el cartel de estrella, ha abandonado el club para regresar a Argentina, sin haber respondido a las expectativas que levantó su fichaje. Pese a ello, los ilicitanos prometen guerra. «Le pondremos las cosas muy difíciles al Real Madrid», alertó su entrenador de circunstancias.

El Real Madrid ofreció en Elche una lección de lo que siempre ha sido. Se le debe criticar por intentar ganar con el mínimo esfuerzo y ser un equipo plano durante muchos minutos, pero es elogiable su capacidad de reacción, su grandeza, cuando se ve contra las cuerdas. Ocurrió que marcó el Elche de rebote en el tiempo extra tras una falta en la que además los merengues se quedaron en inferioridad por la discutible expulsión de Marcelo, pero la remontada en el tramo final de la prórroga fue épica. No reapareció Gareth Bale, ya que quizá el partido era muy exigente para el galés, pero Isco y Eden Hazard salieron al rescate.

Protagonismo para jugadores denostados por buena parte del madridismo, el malagueño por una actitud indolente, muy poco profesional, y el belga porque sigue siendo una sombra de lo que fue y Florentino Pérez aceptaría gustoso traspasarle. Hubo más polémica por un gol anulado al final a Fidel por una supuesta falta previa de Verdú sobre Lucas Vázquez, pero la realidad es que el Madrid sale reforzado incluso de un partido en el que pudo salir escaldado de la Copa, un torneo que no gana desde 2014. Primero recibió una cura de humildad y luego impartió una clase de grandeza.

Elche Werner, Palacios, John (Verdú, min. 87), Diego González, Mojica, Josan (Morente, min. 66), Raúl Guti, Gumbau, Fidel, Carrillo (Friaza,min. 95) y Lucas Pérez (Pere Milla, min. 79). 1 - 2 Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Marcelo, Valverde (Modric, min. 72), Camavinga (Casemiro, min. 72), Kroos (Ceballos, min. 91), Rodrygo (Hazard, min. 91), Jovic (Isco, min. 79) y Vinicius (Mendy, min. 117). Goles: 1-0: min. 103, Verdú. 1-1: min. 108, Isco. 1-2: min. 115, Hazard.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz): Expulsó a Marcelo (min. 102) y por doble amarilla a Pere Milla (min. 120). Mostró amarilla a Kroos, Casemiro, Pere Milla y Alaba.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Martínez Valero ante 23.528 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Paco Gento.

Frente a un Elche plagado de ausencias, incluida la de su técnico Francisco, con covid,

Salió adormilado el líder destacado de la Liga y sufrió ante un adversario más intenso y motivado. A los diez minutos, Guido Carrillo desperdició la ocasión más clara que se recuerda en los últimos tiempos. Balón cruzado que se comió Marcelo, siempre mejor en ataque que en defensa, pase de la muerte de Josan y remate del argentino al travesaño cuando estaba a un metro de la portería vacía. El balón era tenso, igual el exariete del Leganés no la vio venir, pero era más complicado fallar ese gol que meterlo. Es más, si es un defensa el que intenta despejar, las probabilidades de autogol serían muy altas. Tan impensable era no anotar que hasta Lunin ya estaba pidiendo explicaciones a sus defensores.

Se imponía el equipo ilicitano en las disputas, por las bandas generaba gran incertidumbre entre los merengues y Lucas Pérez y Carrillo eran dos incordios. En el medio, Guti, Gumbau y Fidel se imponían por músculo y ganas. De forma paulatina, empero, el equipo de Ancelotti se adueñó del balón y comenzó a gobernar la situación, sin generar tampoco grandes ocasiones. Si el arquitecto Toni Kroos disfrutaba de tiempo y espacio para sacar la escuadra, el cartabón y dibujar pases milimétricos, y si Marcelo y Vinicius podían penetrar por la izquierda, el Elche padecía.

El Madrid estuvo más atento tras la reanudación. No padeció en la zaga, pero insistió en el error de jugar con Jovic como si fuera Benzema, cuando el serbio es un rematador y el francés es el mejor delantero del mundo asociándose con los centrocampistas. Apenas ocurrían cosas en el Martínez Valero y el técnico italiano recurrió para el tramo final a Casemiro y Modric, el sostén y la magia. Luego, Isco en vez de Jovic para jugar de falso '9' y tratar de hacer de Karim, aunque las comparaciones son odiosas. Hazard y Bale seguían esperando.

El belga entró para iniciar la prórroga, igual que Ceballos. Se creció el Elche. La primera ocasión en el tiempo extra la tuvo Gumbau en un golpe franco que desvió Lunin. Más problemas para el Madrid. Expulsión de Marcelo por un supuesto derribo a Morente, que se quedaba solo No fue una jugada muy clara pero no dudó Figueroa y no le corrigió el VAR. Tras el saque de falta, marcó el Elche. Primero Gonzalo Verdú lanzó contra la barrera pero su posterior disparo lo desvió Ceballos. Al Madrid le quedaba la heroica. Jamás hay que darle por muerto. Es el club más ganador de la historia. El Elche murió en la orilla. Se asustó al verse ya en cuartos.