¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
El Campanario salió derrotado de su visita al Yuncos. FEXF
COPA DEL REY

El Campanario despierta de su sueño

El equipo extremeño pierde 2-0 ante el Yuncos y termina su aventura de enfrentarse a un Primera

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Campanario despierta de su sueño en Toledo. El modesto equipo de La Serena se queda sin el premio gordo de recibir al 'euro' Rayo o al Getafe tras perder 2-0 en Yuncos en la vuelta de la ronda previa de la Copa del Rey. Todas las esperanzas quedaron enterradas a ocho minutos del final cuando el cuadro local dejaba sentenciada la eliminatoria con el segundo tanto.

No pudo ser y el Campanario regresó de tierras toledanas abatido por la tremenda ilusión que había generado en la población la posibilidad de enfrentarse a un Primera en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Un deseo que se empezó a desvanecer a la media hora con el primer tanto del Yuncos. El Campanario lo intentó, pero en el 82 recibía el mazazo definitivo ante la desolación del medio millar de aficionados desplazados entres autobuses. El conjunto toledano impuso su mayor acierto en el área rival para decantar la balanza de su lado y hacer suyo un momento histórico. Esa pegada es precisamente de la que adoleció el Campanario en la ida y le ha terminado condenando después de disfrutar de infinidad de ocasiones sin llegar a perforar la portería toledana y no moverse el marcador del 0-0 inicial.

