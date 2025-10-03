HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar el resto del plan de paz de Trump
El Campanario contará con el apoyo de su afición en Yuncos. CF CAMPANARIO
Previa de la Copa del Rey

El Campanario se cita con la historia en Toledo

El club ha fletado tres autobuses para sus aficionados que arroparán al equipo en la vuelta de su eliminatoria ante el Yuncos

R. H.

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El Campanario viaja cargado de ilusión a tierras toledanas donde quiere escribir la página más sonada de su historia. El representante extremeño de la previa ... de la Copa del Rey visita este sábado (18.00 horas) al Yuncos con el objetivo de superar la eliminatoria y disfrutar del premio gordo de recibir a un equipo Primera División, que saldría entre el Getafe y el Rayo Vallecano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  7. 7 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  8. 8 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  9. 9 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  10. 10

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Campanario se cita con la historia en Toledo

El Campanario se cita con la historia en Toledo