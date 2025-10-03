El Campanario se cita con la historia en Toledo
El club ha fletado tres autobuses para sus aficionados que arroparán al equipo en la vuelta de su eliminatoria ante el Yuncos
R. H.
Badajoz
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:50
El Campanario viaja cargado de ilusión a tierras toledanas donde quiere escribir la página más sonada de su historia. El representante extremeño de la previa ... de la Copa del Rey visita este sábado (18.00 horas) al Yuncos con el objetivo de superar la eliminatoria y disfrutar del premio gordo de recibir a un equipo Primera División, que saldría entre el Getafe y el Rayo Vallecano.
Toda Extremadura estará pendiente de lo que suceda en el Complejo Deportivo Villa de Yuncos. El Campanario llega a la localidad manchega con el empate a cero de la ida en un partido en el que mereció más por ocasiones y ambición.
La fiebre rojilla se ha desatado en este municipio de La Serena y la afición ha llenado los tres autobuses fletados por el club. La salida de los autocares está fijada a las 12.00 horas desde el restaurante La Piscina.
