Buena pedrea para el resto de extremeños

La lotería de la Copa del Rey, además del 'gordo' del Hernán Cortés, también dejó una buena pedrea en Extremadura con emparejamientos muy atractivos. ... Así, el Azuaga, en su primera participación en Copa del Rey, se medirá al Cartagena; y el histórico Leganés, que pelea por regresar a Primera, será el rival del Llerenense. Los 'cocos' de Primera RFEF serán los rivales de Cacereño y Villanovense, que jugarán en casa ante Castellón e Ibiza, respectivamente.

Para el Llerenense, el objetivo era medirse a un equipo de Segunda y el deseo se ha cumplido. «Es una eliminatoria muy bonita para la gente de Llerena y vamos a ver si somos capaces de por lo menos competirla», dice Luismi Álvarez, técnico del club de la Campiña Sur. Pese a la satisfacción, reitera su lamentación por no poder jugar en el Fernando Robina, aunque señala que su plantilla está contenta porque van a jugar «con un equipo de Segunda División, que encima está en puestos de ascenso directo a Primera». «Nos podría haber salido uno de Primera RFEF o Segunda RFEF, que hubiera sido peor porque podía ser fuera de casa», añade.

Sin embargo, pese a la ilusión, Luismi no quiere que sus jugadores piensen en otra cosa que no sea la liga: «Vamos a intentar disfrutar y competir, pero en lo que nosotros nos centramos con todas nuestras fuerzas es en la liga, en el Sanse, porque si nos vamos a otro sitio que no podemos controlar como ese partido, nos estamos equivocando».

Mientras tanto, el Azuaga buscará dar la sorpresa ante un Cartagena en horas bajas, colista de Segunda, que no tendrá la Copa entre sus prioridades. Quizás más complicado lo tengan Cacereño y Villanovense. Los de Julio Cobos se miden a un intratable Castellón, líder invicto en Primera RFEF, al igual que el Ibiza, rival de los serones, segundo clasificado a dos puntos de los de Castalia. La buena noticia es que ambos jugarán en casa.