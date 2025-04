El Badajoz sostiene que pidió un 40% de la taquilla y el Gévora ofrecía un 8%

El exilio a Almendralejo del partido copero entre el CD Gévora y el Betis ha provocado un cruce de acusaciones y versiones con muchas aristas ... tras no llegar el club pedáneo a un acuerdo con los propietarios del Badajoz para disputar esa cita en el Nuevo Vivero. La bola se va haciendo más grande en un capítulo rocambolesco que ha convertido a la capital pacense en el centro de las miradas. Las redes sociales eran un clamor horas después de que la entidad verdinegra emitiera un comunicado para informar de la situación y lamentar la decisión de trasladar al Francisco de la Hera el choque del torneo del KO del 31 de octubre (21.00 horas).

La directiva blanquinegra está en la picota por las condiciones económicas «inviables» –en palabras del presidente del club pedáneo, José Mateo– que pusieron encima de la mesa, pero el Ayuntamiento también ha sido el foco de muchas críticas por su tibio posicionamiento en una negociación desigual.

«Es un punto de inflexión», deslizaba de manera enigmática el alcalde, Ignacio Gragera, a través de su cuenta de X, contestando a algunos usuarios que le interpelaban sobre el asunto que el Consistorio había ofrecido el estadio tras tener constancia de que las posturas estaban muy lejanas. Alrededor de 24 horas después de toda la polvareda levantada, poco ha variado el discurso desde la corporación municipal.

«Ofrecimos la posibilidad de imponerlo y el Gévora, atendiendo a las circunstancias, decide no recoger ese guante por la falta de confianza que manifiestan en la actual directiva del Badajoz». En ese contexto, el edil sostiene que se siente apenado por este giro de los acontecimientos, «pero no podemos imponer al Gévora dónde jugar ese partido». Llegados a este punto, concluyó refiriéndose a la rémora que supone para la ciudad, «es una pérdida enorme».

Desde la oposición, Ricardo Cabezas fue rotundo y atacó frontalmente a Gragera por la gestión y escasa implicación. «Es una vergüenza que el Gévora no juegue en Badajoz y creo que el alcalde podía haber hecho más», e hizo hincapié en los ingresos que dejarán de percibir los negocios locales en una fecha que coincidía con la festividad de Todos los Santos, lo cual garantizaba un mayor trasiego de visitantes y multiplicaba la facturación a nivel del sector servicios.

«Desde el minuto uno el señor Gragera tenía que haber salido, una vez que el CD Gévora consigue clasificarse a la siguiente fase de la Copa del Rey, para decir que el partido se iba a celebrar en la ciudad de Badajoz».

El portavoz socialista puso el foco con insistencia en una de las cláusulas del convenio de la instalación firmado entre el Consistorio, propietario del estadio, y el CD Badajoz, beneficiario de la cesión: «El Ayuntamiento de Badajoz se reservará la utilización de la instalación deportiva objeto del presente convenio, con fines tanto deportivos como extradeportivos, cuando las características del aforo que concurre en el recinto sean las idóneas para la celebración del evento de que se trate», reza el escrito. Desde la corporación municipal sostienen que emplearon esa baza unilateral, pero el Gévora ya no estaba por la labor de acogerse a esa posibilidad.

Otro de los actores de este embrollo a tres bandas era el conjunto blanquinegro, que ya adelantó a este diario que le presentó unas condiciones que el Gévora no estaba dispuesto a asumir.

El punto más discordante era el concerniente a los porcentajes de los ingresos por taquilla, aunque desde el conjunto pedáneo no quisieron dar cifras, por varias fuentes se ha filtrado que rondaba el 40% del dinero de las entradas, una cantidad que reconocía Luis Oliver Sierra en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante el Jaraíz.

El entrenador del conjunto pacense hablaba en calidad de hijo de uno de los dueños de Lanuspe, propietario del paquete mayoritario de las acciones del club, y corroboró que fue ese porcentaje el que plantearon a los representantes del Gévora y sostiene que la respuesta fue que solo podían concederles un 7-8%.

Desde el Badajoz le trasladan que no están dispuestos a aceptar esa propuesta y su interlocutor les espeta que van a estudiarlo, pero, aduce Oliver Sierra, no volvieron a recibir más noticias hasta que se hace público que declinan jugar en el Nuevo Vivero. «Renuncian a algo más de un 20% por no querer negociar ese 8% con nosotros, me extraña», refiriéndose ese 20% a la diferencia de aforo del coliseo pacense sobre el almendralejense, lo cual varía el número de entradas que pueden ponerse a la venta.

«Un 8% no cubre la mitad de la resiembra que hay que hacer el lunes tras el partido contra el Extremadura para poner el césped de invierno». Cabe recordar que el derbi con los de Tierra de Barros está previsto para el fin de semana posterior al duelo de la Copa del Rey. Oliver Sierra va más allá en su alegato, «los que quieran usar el Nuevo Vivero, que es municipal, están en su derecho, pero los gastos son privados y este año cuesta más mantener el estadio que los salarios de la plantilla».

El entrenador aragonés quería desligar al club de la responsabilidad de lo ocurrido, «me parece una barbaridad que un equipo de una pedanía se tenga que ir a Almendralejo para jugar un partido de esa envergadura, pero así han salido las cosas». En cuanto a qué ofrecimiento les habría parecido razonable en la negociación, explicó que «un 78-22; un 40 podía ser excesivo pero el 8 me parece un chiste, 92-8 es una vergüenza, el Badajoz somos nosotros y el estadio no es que sea nuestro pero corremos con todos los gastos».

Renovación de la cesión del Nuevo Vivero

Toda esta situación ocurre apenas unas semanas antes de que venza la vigencia del acuerdo de cesión del Nuevo Vivero al Badajoz. Sobre este asunto, Ignacio Gragera, fue ácido a la hora de mostrar su descontento con el club pacense y dejó entrever que podría afectar a los términos de la renovación de dicho acuerdo, pero no entró en detalles, «los clubes locales tienen que estar no solo para velar por su bien particular sino para hacer ciudad y esto es un punto de inflexión, vamos a valorar esto, vamos a tenerlo muy en cuenta, no se puede ir en contra del sentir de una ciudad y del deporte local».

Oliver Sierra no se mordió la lengua a este respecto y tiró de ironía, «no sé que idea puede haber para el estadio que no sea que juegue el Badajoz. En diciembre se renovará y si no jugaremos en el jardín de alguien». Y se mostró incrédulo ante la posibilidad de que no se llegue a un entendimiento, «sería estrambótico que el Badajoz se tuviera que ir a otra ciudad o a otro campo».