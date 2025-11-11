HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antoniano y Torrent, favorecidos por la fortuna copera

Sevillanos y valencianos, de Segunda Federación, recibirán a dos grandes con pedrigí europeo como el Villarreal y el Betis

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Copa del Rey, la competición de la ilusión para los más modestos, ya conoce su hoja de ruta para la segunda ronda de la competición. Todavía sin la presencia del Real Madrid, el Barça, el Atlético y el Athletic, los cuatro equipos que disputarán en enero la Supercopa de España en Arabia Saudí, la segunda ronda del torneo del KO ya tiene emparejamientos, con los modestos Antoniano y Torrent como favorecidos por la fortuna.

El equipo de la localidad sevillana de Lebrija, de Segunda Federación, recibirá en su campo al Villarreal, todo un equipo de Champions y tercer clasificado actualmente en la Liga. Por su parte, el cuadro valenciano, de una de las localidades afectadas por la dama que asoló la zona hace poco más de un año, se medirá al Betis, todo un tricampeón de Copa con pedrigí europeo.

El Rayo Vallecano, el tercer conjunto de competición continental inmerso en este segundo asalto copero, visitará el estadio Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila, recién descendido a Tercera Federación. Otros conjuntos bien parados han sido el C. D. Extremadura, refundación del histórico club de Almendralejo ahora en la cuarta categoría, que se medirá al Sevilla; el Cartagena, que aunque es un contrincante de mayor nivel, se dará un lujo después de la caída a la Primera Federación de la temporada pasada recibiendo en Cartagonova al Valencia; o el humilde Reus, que recibiriá a la Real Sociedad.

El Emparejamientos con equipos de Primera:

Cartagena - Valencia.

Real Ávila - Rayo Vallecano.

Antoniano - Villarreal.

Torrent - Betis.

Quintanar del Rey - Elche.

C. D. Extremadura - Sevilla.

Cieza - Levante.

Numancia - Mallorca.

Ebro - Osasuna.

Atlético Baleares - Espanyol.

Sant Andreu - Celta.

Reus - Real Sociedad.

Portugalete - Alavés.

Ourense - Girona.

