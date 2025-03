Ancelotti: «Este equipo tiene que hacer una sola cosa, jugar al fútbol»

Óscar Bellot Sevilla Domingo, 7 de mayo 2023, 01:13 | Actualizado 01:51h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti celebró la consecución por parte del Real Madrid de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja, aunque reconoció que sus pupilos perdieron el foco en un tramo del partido contra Osasuna al calor de los rifirrafes de Vinicius con varios jugadores rojillos. «Hemos jugado muy bien durante 30 minutos, manejando bien el balón con un Vinicius imparable. Después no sé lo que ha pasado, un poco de nervios. Le he calmado un poco. Este equipo tiene que hacer una sola cosa, que es jugar al fútbol. Otras cosas significan perder el control y la concentración. En la segunda parte no hemos empezado bien, nos han empatado pero afortunadamente Rodrygo ha cambiado la dinámica», señaló el italiano en rueda de prensa.

El transalpino se quedó con la imagen «de una final en un ambiente muy bonito contra un rival muy fuerte» y puso en valor el título. «Hemos tenido momentos de sufrimiento y al final hemos merecido ganar, no solo por lo que hemos hecho hoy sino por el camino que hemos tenido ganando a rivales muy fuertes», explicó el preparador del Real Madrid.

El de Reggiolo dio las gracias «a este equipo, a esta plantilla, a este club y a esta afición» tras cerrar un círculo y tendió la vista ya hacia el primer asalto de semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. «Hemos logrado algo importante ganando todos los títulos posibles en dos temporadas. Ahora preparamos el partido del martes en un ambiente bueno, feliz e ilusionado», indicó sin querer lanzar las campanas al vuelo dado el elevadísimo nivel de la escuadra que dirige Pep Guardiola: «No sé qué puede pasar. Vamos a competir, a luchar porque estamos muy cerca de otra final y haremos todo lo posible», enfatizó.

«Feliz» aunque «cansado» tras un partido librado de poder a poder, Ancelotti insistió en realzar la dificultad de lo conseguido desde que regresó a Chamartín. «Nos daremos cuenta mañana de lo que hemos logrado no solo esta noche, sino en estas dos temporadas», abundó.

Progreso «espectacular» de Rodrygo

Aplaudió la mejoría defensiva de su equipo, que venía de encajar once goles en los seis partidos previos. «Atrás lo hemos hecho bien porque Osasuna ha hecho muchos centros y estábamos bien posicionados», reseñó.

Ensalzó a Rodrygo, MVP de la final tras abatir a Osasuna con un doblete: «¿Techo? No se sabe. Es un jugador muy elegante que se mueve bien y marca goles. Lo está haciendo muy bien, progresando de una manera espectacular», apuntó sobre el de Osasco.

Dejó entrever que Camavinga podría regresar al centro del campo frente al Manchester City. «Es una posibilidad que tenemos que evaluar. Camavinga lo está haciendo bien también como lateral, pero como pivote está más acostumbrado y le sale mejor». Con todo, defendió a Tchouaméni, pese a que cambió al ex del Mónaco en la segunda parte cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid: «No era un problema de Tchouaméni. El momento de sufrimiento ha sido porque hemos estado lentos en la salida y nos presionaban bien. El cambio ha sido solo para intentar una salida más rápida desde atrás».

Por último, lanzó un mensaje a la parroquia blanca en clave Champions. «A por el martes. Como muchos días en el Bernabéu, nos van a empujar. Tenemos una pequeña ventaja en la ida, que jugamos once contra doce», cerró.