El Cacereño Femenino, a prolongar su mejoría en una salida complicada

R. H. Badajoz Viernes, 10 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino afronta este sábado (12.00 horas) uno de los desplazamientos más exigentes del curso en el campo de Osasuna en un momento favorable. El conjunto extremeño llega revitalizado por los últimos dos triunfos balsámicos que han aliviado la situación clasificatoria, permitiéndole sacar la cabeza de la zona de descenso y, sobre todo, ayudando a despejar las dudas generadas durante un comienzo muy dubitativo. «Es una de las salidas más complejas de la temporada. Este año Osasuna se ha reforzado muy bien. Ha hecho un proyecto económicamente muy fuerte y eso hace que en su casa tenga que empezar a a ser un equipo que marque diferencias», recalca el técnico de las vediblancas, Ernesto Sánchez, en la previa del duelo.

Aunque la realidad es que de momento el equipo navarro no ha cumplido con las expectativas de lo que se espera de un aspirante al ascenso, ya que en cinco partidos solo ha sumado dos triunfos y ya ha hincado la rodilla en tres ocasiones. Esos resultados provocan que se encuentre un punto por debajo de las cacereñas, que tratarán de seguir creciendo en la misma dinámica de las últimas semanas: «Las dos victorias nos hacen trabajar con una mentalidad completamente distinta», comenta Ernesto Sánchez en referencia a los seis puntos obtenidos frente al Europa y al filial del Real Madrid. Por fin han conseguido romper una tendencia que había lastrado mucho en los primeros compases, «el equipo tenía ansiedad, estaba atenazado, no se jugaba al mismo ritmo con respecto a lo que se entrenaba; llegaba la competición y estábamos distintas».

Se verán las caras dos contendientes muy parejos en sus planteamientos y, por tanto, los detalles decantarán la balanza, «el equipo con mayor inteligencia táctica será el que pueda llevarse el gato al agua». De las pamplonesas espera que «ataquen rápido, con criterio y que intenten hacer daño a base de centros laterales y situaciones de área».