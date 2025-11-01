El Cacereño Femenino, a hacer bueno el punto ante el Alavés

R. H. Badajoz Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

Han pasado dos semanas, con parón de compromisos internacionales intercalado, pero el empate ante el Alavés en el último encuentro liguero aún cuenta con una vigencia anímica importante para el Cacereño Femenino. Es la palanca sobre la que hacer pivotar sus aspiraciones, aunque sin perder de vista que para que ese trabajado rédito ante las favoritas mantenga su valor, es necesario refrendarlo ante el Tenerife B este domingo (11.30 horas) en Pinilla. «Tenemos que ser un equipo reconocible y eso nos va a dar poner en aprietos al rival. Hay que conseguir hacer bueno el punto del Alavés sacando algo positivo contra el Tenerife B, si no el empate no habrá valido de nada», analizaba en la previa el técnico verdiblanco, Ernesto Sánchez.

El conjunto canario, recién ascendido a Primera RFEF, se encuentra a un punto del playoff y aventaja en dos a las extremeñas, con un rendimiento desigual dentro y fuera de casa, no en vano, su casillero se ha nutrido íntegramente de lo obtenido en su feudo, mientras que a domicilio lo ha perdido todo hasta la fecha. «Es un rival que se está basando en la presión en bloque medio y salir a la contra, están cómodas, roban y salen con delanteras rápidas», analiza el entrenador cacereño, que destaca el talento en las filas de las isleñas. «Es un filial de equipo de Liga F, doblemente peligroso, con jugadoras a las que fichan con idea de que lleguen al primer equipo. También tienen a gente veterana con gran nivel. Perfil de equipo altamente competitivo, haciéndose fuerte en su casa».

Sin embargo, Ernesto Sánchez está plenamente convencido de las posibilidades de su equipo si da una versión que se acerque a lo mostrado en el anterior duelo liguero. «Lo que me gustó de mi equipo ante el Alavés, es que se vio mucho tiempo lo que quería y eso será positivo para el desarrollo futuro. Tenemos por delante un mes complicado, con partidos igualados, con equipos bien trabajados, pero ante los que podemos sacar cosas positivas».