El Barça aprueba por amplia mayoría las cuentas de Laporta con un balance en rojo

La asamblea general del Barcelona aprobó este sábado por amplia mayoría (el 71,4% de los socios compromisarios) las cuentas del ejercicio 2023-2024, que se cerraron con un balance en rojo, de 91 millones de euros en pérdidas. Joan Laporta sacó adelante las cuentas de la pasada temporada por 452 votos a favor, 156 en contra y 26 en blanco, después de que la oposición hubiese reclamado que se rechazasen para dar un golpe al presidente del club y obligar a la junta directiva a reformularlas. El presupuesto de la presente temporada también fue aprobado, por 409 votos a favor y solo 75 en contra.

Con un récord de asistencia telemática de 927 compromisarios, Laporta consiguió un espaldarazo a su gestión y presumió de la recuperación económica del Barça. «Estamos mucho mejor de cómo estábamos cuando llegamos al club en 2021. Hemos curado una herida que sangraba desde 2017 y hemos hecho muchos esfuerzos para reducir gastos y aumentar ingresos. Gracias a las palancas los socios no tuvieron que rascarse el bolsillo», aseguró el presidente del club azulgrana al solicitar la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio, cuyos resultados ordinarios, según Laporta, «son positivos en 12 millones».

Laporta se rebeló contra los ataques, desde dentro y, sobre todo desde fuera del club, y reclamó «estar unidos». «Luchamos contra todo y contra todos. Nos han condenado antes de juzgarnos por el 'caso Negreira'. Y estiran el chicle. Cada vez que vamos bien lo sacan a relucir. Tenemos que defendernos porque están deseando destruirnos. Tenemos que estar fuertes. No comparto esos vaticinios apocalípticos. Esos solo consiguen no decir la verdad. Hablo de la caverna, que son los que tienen rabia de que ganemos», proclamó Laporta durante su discurso en alusión a los medios afines al eterno rival.

El expresidente del Barça Joan Gaspart dio su apoyo a los números de la directiva de Laporta, y también aprovechó durante su intervención para cargar contra el Real Madrid. «Al menos tenemos un club con oposición, no como ese otro equipo que se avergüenza de haber sido fundado por dos catalanes, a los que ya he perdonado y que en el cielo estén», dijo Gaspart, en referencia a los hermanos Padrós, que fundaron el club blanco. «Voy a votar que sí a las cuentas porque este señor, al que no conozco (el tesorero Ferran Olivé), es un crack», comentó Gaspart.

Respecto a las pérdidas en el balance de resultados del ejercicio 2023-2024, Laporta reconoció que Barça Vision «no ha funcionado como se preveía y necesita un proceso de facturación», pero, fiel a su estilo, se mostró optimista ante la previsible recuperación de dicha empresa. «Ha habido impagos y debíamos hacer provisiones de impagos. Hemos sido valientes afrontando esos impagos que nos lleva a unos resultados negativos de 91 millones. El auditor ha añadido una salvedad cambiando la valoración de la empresa por dichos impagos. Nosotros hemos hecho una valoración de la empresa de 408 millones. Esto es un negocio tecnológico muy difícil de valorar. Según los expertos es una mina de oro y una fuente de ingresos enorme y por eso le hemos dado un valor así. Estamos tranquilos y en breve generará beneficios», aventuró el máximo dirigente culé. Laporta vuelve a sentirse fuerte ante la oposición, que en las semanas previas a la asamblea de compromisarios ha vuelto a alzar la voz contra su gestión.