Un auténtico terremoto se ha desatado en la Premier League con la reciente decisión de Edu Gaspar, director deportivo del Arsenal, y Txiki Begiristain, su homólogo en el Manchester City, de abandonar sus respectivos clubes. Este movimiento inesperado ha puesto el foco en un mercado de fichajes inusual, donde los protagonistas no son jugadores o entrenadores, sino los directores deportivos que han sido fundamentales en la planificación y la estrategia de estos gigantes del fútbol inglés.

La salida de Edu Gaspar del Arsenal marca un momento crucial en la historia reciente del club londinense. Desde su llegada en 2019, Edu ha sido una figura clave en la reestructuración del equipo, colaborando estrechamente con Mikel Arteta para recuperar la competitividad del Arsenal tras años de estancamiento. Durante su gestión, el club ha realizado fichajes significativos como Martin Odegaard, Thomas Partey y Declan Rice, lo que ha permitido al Arsenal volver a luchar por los títulos en la Premier League y en competiciones europeas.

Sin embargo, la marcha de Edu se produce en un contexto complicado. El Arsenal actualmente ocupa la quinta posición en la Premier League, a siete puntos del líder, Liverpool, y con una racha de resultados que ha generado preocupación. La falta de consistencia en el rendimiento del equipo ha alimentado las dudas sobre el futuro de Arteta, quien ahora pierde a uno de sus aliados más cercanos en la dirección del club.

Según el Daily Mail, las razones detrás de la salida de Edu aún no están del todo claras, aunque se ha mencionado una posible reorganización interna en el Arsenal. A medida que el club intenta encontrar su rumbo, la incertidumbre generada por esta transición podría afectar su desempeño en el torneo. Además, se ha sugerido que Edu podría ser considerado por el Nottingham Forest, lo que indica que su experiencia y reputación en el fútbol podrían llevarlo a un nuevo desafío.

Begiristain, creador del cambio

La salida de Txiki Begiristain, una figura clave en el éxito del Manchester City, ha sido anunciada para el final de esta temporada. Su sucesor será Hugo Viana, actual director deportivo del Sporting de Portugal, quien ha demostrado su capacidad al realizar fichajes estratégicos que han elevado al Sporting en la liga portuguesa. Viana comenzará oficialmente en 2025, pero trabajará junto a Begiristain durante un periodo de transición para asegurar una transferencia fluida de responsabilidades.

La noticia ha generado un gran revuelo en el fútbol inglés, dada la importancia de Begiristain en la construcción del equipo que ha dominado la Premier League en la última década. Reconocido por su excepcional habilidad para identificar y fichar talentos, ha estado detrás de decisiones cruciales que llevaron al City a la cima, incluyendo la adquisición de jugadores que han dejado una huella perdurable en la historia reciente del club, con 21 títulos en 13 años.

Además, la incertidumbre se amplía con la situación de Pep Guardiola, cuyo contrato expira el próximo año y cuyo futuro está en el aire tras la reciente salida de algunos de sus grandes amigos del club. Este cúmulo de cambios plantea interrogantes sobre la dirección futura del City y su capacidad para mantener su estatus de élite en el fútbol inglés y europeo.

Klopp, director de seite clubes

En Alemania, también se han producido movimientos significativos con la confirmación de que Jürgen Klopp asumirá un nuevo cargo como jefe global de fútbol del conglomerado Red Bull, propietario de seite clubes de fútbol en todo el mundo. Klopp comenzará en enero de 2025, lo que añade un nuevo nivel de dinamismo tanto a la Premier League como a otras ligas europeas, especialmente considerando su éxito reciente en el Liverpool.