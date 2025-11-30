El Arsenal se queda a medias en Stamford Bridge

Daniel Panero Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:50 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

El Arsenal desaprovechó este domingo una oportunidad de oro para dar un golpe a la Premier League. El conjunto que dirige Mikel Arteta empató a uno en Stamford Bridge en un partido en el que dispuso durante más de 50 minutos de superioridad numérica gracias a la expulsión de Moisés Caicedo en la primera mitad. Se adelantaron los locales con un gol de Chalobah, reaccionaron los visitantes con una nueva diana de Mikel Merino, y la remontada no llegó finalmente gracias a un providencial Robert Sánchez. El Arsenal sigue líder, pero el Manchester City recorta distancias y ya esta a solo cinco puntos de la cabeza.

Era un derbi crucial en la cabeza de la Premier League y eso se notaba en el ambiente. Stamford Bridge apretó de lo lindo a la salida de los dos equipos y Maresca y Arteta no se reservaron nada, sabedores de que el Arsenal podía dar un golpe en la lucha por el título y el Chelsea asomarse a la cabeza de la clasificación. En ese escenario no fue extraño que ambos salieran con el cuchillo entre los dientes, sin regalar un metro. Los Blues poblaron la medular con dos pulpos como Caicedo y Reece James y los Gunners respondieron con Zubimendi y Declan Rice, otros dos perros de presa.

Entre tanta pierna, el partido bien podía estar por fuera, donde más talento ofensivo acumulaban ambos equipos. Pese a ello, ese talento estaba bajo llave, a la espera de que el partido se desbloqueara en algún momento. Y es que Chelsea y Arsenal disputaron una primera mitad marcada por el orden táctico y por las interrupciones. Ninguno supo imponer su estilo y la tensión fue en escalada con cada balón dividido hasta que todo saltó por los aires con una entrada durísima de Moises Caicedo sobre Mikel Merino al filo del descanso. El ecuatoriano vio la roja directa y los dos equipos se fueron al vestuario con un paradón de Robert Moreno a Martinelli, echando chispas y vislumbrando un nuevo escenario a la vista.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández; Estevao (Garnacho, min. 46), Neto y Joao Pedro (Delap, min. 55). 1 - 1 Arsenal: David Raya; Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis Skelly, min. 46); Zubimendi (Odegaard, min. 58), Rice, Eze (Gyokeres, min. 72); Saka, Martinelli (Madueke, min. 57) y Mikel Merino. Goles: 1-0: min. 48, Chalobah. 1-1: min. 59, Mikel Merino.

Árbitro: Anthony Taylor. Expulsó a Moises Caicedo y amonestó a Zubimendi, Cucurella, Mosquera, Calafiori, Hincapié, Lewis Skelly y Gyokeres.

Incidencias: Partido disputado en Stamford Bridge ante 40.341 espectadores.

Tras la reanudación, Maresca y Arteta movieron piezas con la entrada de Garnacho y Lewis Skelly y sorprendió el Chelsea con un paso al frente que sorprendió al Arsenal. Los Blues presionaron arriba, inquietaron a la zaga rival y gozaron de dos ocasiones a balón parado. La primera evitó que fuera gol David Raya y en la segunda poco pudo hacer tras un certero remate de cabeza de Chalobah en un saque de esquina al primer palo. El partido entraba en una nueva dimensión en la que el Chelsea, con uno menos, ya no necesitaba buscar los tres puntos en campo rival, los tenía en la mochila.

En este contexto, Arteta decidió no esperar más para ponerse manos a la obra. El técnico de San Sebastián introdujo a Odegaard y Madueke y puso en liza un once ultraofensivo con el que empezar un asedio sobre la portería de Robert Sánchez. Con el Chelsea ya hundido, Saka puso en un balón medido al área y allí apareció Mikel Merino, quién si no, para cabecear el balón a la red y demostrar no solo que puede ser un 9, sino que puede ser un gran 9, uno de los mejores de la Premier League.

Quiero y no puedo

A partir de ahí, el Arsenal fue un quiero y no puedo. Arteta dio entrada a Gyokeres para tener una mayor presencia en área rival, pero el Chelsea logró salir del bache y volver a emparejar el partido gracias al despliegue físico de Enzo Fernández y Reece James y también por la posición de Neto y Garnacho como interiores en fase defensiva. Así se llegó a una recta final en la que el encuentro pudo caer en cualquier lado y la que Robert Sánchez, muy inspirado, iba a ser el salvador tras un nuevo remate de Mikel Merino que se encontró con una mano providencial del meta español. El Arsenal sigue líder, pero ya ve por el retrovisor a un Manchester City hizo los deberes contra el Leeds y está a cinco puntos de la cabeza.