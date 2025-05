25 años de la gesta irrepetible del Irex Puebla

Se cumplen 25 años de una gesta histórica que todavía no ha sido igualada en el fútbol extremeño y que difícilmente nunca más vuelva a ... repetirse. El Irex Puebla tocó el cielo el 1 de mayo de 2000 al conquistar el título de Primera División Femenina. Ningún otro equipo en Extremadura ha volado tan lejos. Aquella épica final en Burgos ante el Torrejón sigue muy presente en la memoria colectiva de una localidad que no llega a los 6.000 habitantes.

La cabeza de Lourdes Díaz llevó al Puebla a forzar los penaltis en el descuento de una prórroga agónica tras unos primeros 90 minutos sin goles. La internacional pacense remató un córner impulsada por el corazón de todos los extremeños para poner el 1-1 pasados ya los 120 minutos. Pero esperaba una interminable tanda no apta para cardíacos hasta que Choco transformó el que hacía la cuenta número 14 y posteriormente la rival madrileña enviaba fuera la réplica de la muerte súbita para desatar la locura sobre el césped y en toda una región.

A los mandos de ese legendario equipo estaba un jovencísimo Juli Caro, de 37 años, que sin ser consciente del reto que asumía no pudo tener mejor bautismo como entrenador. «Me acababa de sacar el título. Terminé como jugador en el Sanvicenteño y me llamaron del Puebla. No tenía experiencia y me sorprendió que pensaran en mí para un equipo femenino, pero me conocían de mi etapa como jugador y me convencieron», recuerda. Los cuatro años siguientes son historia escrita con letras doradas del fútbol extremeño.

Ampliar Llegada del autobús del equipo a Puebla con el trofeo de campeonas ganado en Burgos. HOY

«En absoluto me esperaba esto y menos en el fútbol femenino», reconoce. En su primer año ya quedó subcampeón de liga con el Irex Puebla y al siguiente dio a Extremadura el único campeonato de liga de Primera División. En el tercero, ya solo como Puebla sin el apellido Irex, de nuevo lograría el subcampeonato liguero y también la plata de la Copa de la Reina y en el cuarto puso fin a una época de ensueño con un tercer puesto.

Aquella directiva que hizo posible el milagro estaba encabezada por Juan Blas Trejo, presidente del club y dueño de Irex, acompañado por Felipe León, Ángel Correa, José Antonio Díaz, Fernando García, Andrés Gordillo, Juan Delfa y su hijo Juan Mari Delfa, que ahora es el alcalde de Puebla de la Calzada y curiosamente en aquel maravilloso año 2000 era alcaldesa su madre Adela Cupido.

Reencuentro 25 años después

Las grandes protagonistas de aquella hazaña única e irrepetible fueron Silvia Gaviro, Lourdes Díaz, Susana Guerrero, Nati Gutiérrez, Estrella Díaz, Cecilia Espinosa, Soledad Montero 'Choco', Yoli Ponce, María José Delgado, Anita Colias, Ainhoa Sandua, Eva López, Ceci Madrid, Ana León, Mamen Rodríguez, Esther Lavadiño, Lourdes Gil 'Yuyu', María López, María Auxiliadora Barroso y Julia Fernández. Un grupo de pioneras marcado por la denominación de origen extremeña, ya que 16 de las jugadoras eran de la región y tres de la misma localidad pacense.

En aquel mítico equipo había cinco internacionales: Estrella, Nati, Susana y las extremeñas Silvia Gaviro y Lourdes Díaz.

«Hace 25 años hicieron algo histórico cuando el fútbol femenino no estaba tan reconocido y enseñaron el camino a las que ahora han sido campeonas del mundo», ensalza Juli Caro.

Este domingo volverán a reunirse en Puebla de la Calzada para conmemorar las bodas de plata del mayor hito del fútbol extremeño en una jornada de recuerdos, reencuentros y anécdotas. De las 20 heroínas han confirmado su presencia 15. Algunas llegan de Madrid, Málaga o Pamplona. A las 13.00 horas se ofrecerá a la comitiva una recepción oficial en el Ayuntamiento de Puebla y a continuación una comida en el antiguo bar Floro para rematar la tarde tan emotiva en el campo de fútbol.

Ampliar Las jugadoras del Irex Puebla levantan el título de campeonas de Primera División Femenina. HOY

Entre los actos estaba previsto un homenaje a las campeonas en el partido del Puebla-Moralo, pero este mismo lunes se ha decidido adelantar el partido al sábado al estar ya salvado y no jugarse nada y la mayoría de las jugadoras ya tenían comprometido su viaje para el domingo y ya no podían cambiar sus planes.

Habría sido la fiesta completa para este pueblo con la celebración conjunta del reconocimiento al mítico Irex Puebla femenino y la permanencia del masculino en su primer año en Tercera.

Ellas y Juli Caro acapararon los focos, pero es el éxito también de aquellos que con su trabajo en la sombra están detrás de los focos como el segundo entrenador Luis Guerrero 'Pelé', el preparador de porteras Francisco González y Manuel Morán 'Turco', el masajista Satur Corio y el utillero Tani.

Ampliar El técnico pacense Juli Caro charla con la jugadora Cecilia Espinosa. HOY

Aquella inolvidable temporada 1999-2000, el Irex Puebla acabó líder de la liga regular de un grupo en el que se encontraba el Málaga, el vigente campeón y que quedó segundo. En la fase final celebrada en Burgos superó en semifinales al Lagunak de Pamplona por 4-3 y se proclamó campeón de Primera ante al Torrejón.

El equipo de Juli Caro recogía los frutos del subcampeonato del año anterior tras eliminar al Espanyol (3-2) y perder la final frente al Orquieta (3-1).

En 2001 después de otro subcampeonato, quiso dar un paso más y se plantó en la final de la Copa de la Reina tras dejar por el camino a Híspalis y Lagunak y sucumbir en la final del 26 de mayo de 2001 en León ante todo un intratable Levante, que era como el Barcelona de la época.