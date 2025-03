Benzema asciende al olimpo del Balón de Oro

Óscar Bellot Madrid Lunes, 17 de octubre 2022 | Actualizado 18/10/2022 09:16h. Comenta Compartir

Karim Benzema ya tiene el Balón de Oro que le entroniza como mejor futbolista de la temporada 2021-22. El delantero recibió en el parisino Teatro del Châtelet el prestigioso premio que otorga la revista 'France Football' y que viene a distinguir la sensacional campaña pasada que completó el ariete de Bron, en la que catapultó al Real Madrid a los títulos de Liga, Champions y Supercopa de España con 44 goles y 15 asistencias en los 46 partidos que disputó el galo. Se convierte así en el quinto jugador francés que consigue dicho reconocimiento desde que se instaurase el galardón en 1956 y el primero que lo logra desde que Zinedine Zidane ascendiese al olimpo en 1998.

«Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño, todo el trabajo incesante, y para mí era un sueño como el de cualquier niño. Siempre lo he tenido en la cabeza. Después encontré la motivación. He tenido buenos modelos en mi vida: Zizou, Ronaldo… Es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo… Pero sobre todo es perseguir un sueño que tenía en la cabeza desde niño. Todo es posible, para mí ha sido muy difícil. Lo he conseguido, no ha sido fácil», señaló el gran protagonista de la noche tras recibir el trofeo de manos Zidane, uno de sus máximos valedores a lo largo de todos estos años.

Radiante de felicidad y visiblemente emocionado en una gala en la que el mundo del fútbol se prosternó de modo prácticamente unánime a su descomunal talento, Benzema tomó el testigo de Leo Messi, ganador el año anterior, tras imponerse con holgura en las votaciones al senegalés Sadio Mané y al belga Kevin De Bruyne, los otros integrantes de un podio cuyo escalón más alto quedó definitivamente adjudicado una vez que el Real Madrid se proclamó campeón de Europa por decimocuarta vez el pasado 28 de mayo en el cercano Stade de France.

Las quince dianas con las que señalizó el triunfal trayecto de los blancos hacia la Champions más mágica que se recuerda, sumadas a los 27 tantos que le permitieron erigirse por primera vez como Pichichi de la Liga, cincelaron el definitivo asalto a la cima del fútbol de Benzema, un nueve con alma de diez que, después de casi una década siendo el perfecto escudero de Cristiano Ronaldo, aprovechó la marcha del astro de Funchal para reclamar la condición de buque insignia del Real Madrid aderezando su inmensa clase con una voracidad goleadora propia de los mayores depredadores de todos los tiempos y una capacidad de liderazgo que resultó providencial para que el conjunto de Chamartín volviese a dominar el Viejo Continente con puño de hierro.

Karim, el heredero Jugadores del Real Madrid ganadores del Balón de Oro 1957 Alfredo Di Stéfano 1958 Raymond Kopa 1959 Alfredo Di Stéfano 2000 Luís Figo 2002 Ronaldo Nazário 2006 Fabio Cannavaro 2013 Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2018 Luka Modrić 2022 Karim Benzema Datos 2021/22 Goles cada 90 Min. Minutos De cabeza 182 Disparos 6 44 Goles Otros Pie der. 1 33 Pie izq. 4 Ranking de ganadores Lionel Messi Cristiano Ronaldo Michel Platini Johan Cruyff Franz Beckenbauer Ronaldo Nazário Alfredo Di Stéfano Kevin Keegan Karl-Heinz Rummenigge Equipos que más veces han ganado Nº jugadores Nº veces Real Madrid 8 12 Barcelona 6 12 Juventus 6 8 AC Milan 6 8 Bayern de Múnich 3 5 FUENTE: Opta.

Trece años después de que Florentino Pérez se desplazase hasta su residencia para convencerle personalmente de que debía fichar por el Real Madrid y transformarle así en uno de los grandes reclamos en su regreso a la presidencia, el lionés brilla con luz propia en el palmarés del Balón de Oro, siendo el octavo jugador del club de Chamartín que accede al selecto club que inaugurase hace 66 años el británico Stanley Matthews y en cuya nómina figuran otras divinidades veneradas por el madridismo como Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo Nazário, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo o Luka Modric, todos los cuales levantaron el trofeo vistiendo la zamarra blanca.

'Minino de oro'

El incombustible volante croata, premiado en 2018, era el único que había osado discutir la bicefalia que impusieron Cristiano Ronaldo y Leo Messi entre 2008, año en el que el luso sumó el primero de los cinco Balones de Oro que atesora, y 2021, cuando el argentino rotuló su nombre por séptima vez en los anales del trofeo después de una edición, la de 2020, que quedó vacante a causa de la pandemia de la Covid-19 y que tenía a Robert Lewandowski como destacado favorito.

El trono del atacante rosarino pasa ahora a manos de Benzema, profeta en su tierra que sigue los pasos de otros franceses como el mencionado Kopa (laureado con el Balón de Oro en 1958 y componente de aquel Real Madrid que alzó cinco Copas de Europa de forma consecutiva), Michel Platini (triple ganador en 1983, 1984 y 1985, cuando era el jugador bandera de la Juventus y de la Francia dueña de la Eurocopa de la que fue anfitriona), Jean-Pierre Papin (vencedor en 1991 como estrella de aquel Olympique de Marsella que se proclamó subcampeón de Europa) y Zinedine Zidane (coronado en 1998 tras ganar el Mundial de ese año con la selección francesa y entonces figura de la Juventus). El jugador cuyas habilidades para la caza asemejó José Mourinho a las de un gato es el nuevo 'minino de oro' del fútbol.

Clasificación del Balón de Oro 2022

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool/Bayern de Múnich)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern de Múnich/Barcelona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-Min Son (Tottenham)

12. Riyad Mahrez (Manchester City)

13. Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (Milan)

Fabinho (Liverpool)

16. Virgil Van Dijk (Liverpool)

17. Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Luis Díaz (Oporto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21. Harry Kane (Tottenham)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

25. Darwin Núñez (Benfica/Liverpool)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Joao Cancelo (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)

