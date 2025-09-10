Sport-Cacereño, derbi regional en primera ronda
Las pacenses debutan en la competición, mientras que las verdiblancas buscan iniciar otro periplo mágico tras llegar a cuartos el curso pasado
Redacción
BADAJOZ.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:05
Las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz albergan hoy (19.30 horas) un derbi inédito entre el Sport Extremadura y el Cacereño, en un ... marco de excepción como es la primera ronda de la Copa de la Reina.
El conjunto pacense debuta en la competición, mientras que las verdiblancas vienen de ser la revelación el curso pasado en el torneo del KO cuando rozaron las semifinales, al caer en cuartos frente al Atlético de Madrid en la prórroga.
Ambas escuadras ya han comenzado sus respectivos torneos ligueros. El equipo que dirige Ernesto Sánchez debutó el pasado domingo en Primera RFEF sumando un trabajado punto (0-0) en el campo de uno de los aspirantes al ascenso, el SE AEM. Por su parte, el cuadro de Juan Carlos Antúnez se estrenó con victoria (2-1) ante el Pozuelo de Alarcón.
El Cacereño contará con la baja de su portera y capitana Tatiana Fernández, que pasó por el quirófano para ser intervenida de una lesión en el menisco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.