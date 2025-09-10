Sport-Cacereño, derbi regional en primera ronda

Las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz albergan hoy (19.30 horas) un derbi inédito entre el Sport Extremadura y el Cacereño, en un ... marco de excepción como es la primera ronda de la Copa de la Reina.

El conjunto pacense debuta en la competición, mientras que las verdiblancas vienen de ser la revelación el curso pasado en el torneo del KO cuando rozaron las semifinales, al caer en cuartos frente al Atlético de Madrid en la prórroga.

Ambas escuadras ya han comenzado sus respectivos torneos ligueros. El equipo que dirige Ernesto Sánchez debutó el pasado domingo en Primera RFEF sumando un trabajado punto (0-0) en el campo de uno de los aspirantes al ascenso, el SE AEM. Por su parte, el cuadro de Juan Carlos Antúnez se estrenó con victoria (2-1) ante el Pozuelo de Alarcón.

El Cacereño contará con la baja de su portera y capitana Tatiana Fernández, que pasó por el quirófano para ser intervenida de una lesión en el menisco.