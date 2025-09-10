HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Copa de la Reina

Sport-Cacereño, derbi regional en primera ronda

Las pacenses debutan en la competición, mientras que las verdiblancas buscan iniciar otro periplo mágico tras llegar a cuartos el curso pasado

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:05

Las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz albergan hoy (19.30 horas) un derbi inédito entre el Sport Extremadura y el Cacereño, en un ... marco de excepción como es la primera ronda de la Copa de la Reina.

