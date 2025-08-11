Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina La junta directiva de la FEF prescinde de la asturiana y vuelve a mirar a la casa para elegir a la entrenadora vallecana, hasta ahora al frente de la sub-23

Tal y como estaba previsto, la junta directiva de la Federación Española de Fútbol ha acordado en su reunión telemática de este lunes no renovar el contrato de Montse Tomé, cuyo vínculo al frente de la selección femenina absoluta expira el próximo 31 de agosto. Su sustituta será la madrileña Sonia Bermúdez, hasta ahora al frente del combinado sub-23.

La nueva seleccionadora es una persona de fuerte carácter, que a lo largo de su historia supo combinar la cultura del esfuerzo con la belleza del fútbol. Su legado como goleadora y líder se traslada ahora al banquillo, donde presenta una carrera corta pero prometedora. Esta vallecana de 40 años ejerció en las categorías inferiores con la idea de inculcar pasión, disfrute y guiar a las nuevas generaciones desde la empatía y la exigencia.

Su nombre siempre ha estado ligado a una impronta competitiva desde niña. Empezó jugando con chicos, y esa dureza temprana forjó su carácter. «Tuve que hacer una carrera con el chico más rápido y, para ser admitida al 100 %, había que ganar», recordó en una entrevista en El País.

Califica esa etapa que ahora termina como feliz y formativa, y reivindica ese «fútbol callejero» como clave para aprender a regatear y mantener el balón, habilidades que desarrolló en el terreno de juego, al mismo tiempo que denunciaba la precariedad de la época, compatibilizando entrenamientos, trabajos en cafeterías o incluso en un matadero.

Soni, como así se le conoce en el mundillo, se convirtió en una de las figuras más destacadas del fútbol femenino español. Jugó en clubes como Estudiantes de Huelva, Sabadell, Rayo Vallecano, Barcelona (en dos etapas), Western New York Flash, Atlético de Madrid y Levante

Su palmarés como jugadora es notable, con nueve Ligas españolas y tres Copas de la Reina, sumando títulos en Rayo, Barça y Atlético. Además, fue Pichichi cuatro temporadas consecutivas, entre 2011 y 2015. Solo en el Barça selló 123 goles en 141 partidos oficiales, lo que la convirtió durante años en la máxima goleadora histórica del club hasta ser superada por Jenni Hermoso y Alexia Putellas

Fue internacional con España en 63 partidos, con 34 goles anotados. Formó parte histórica del equipo que en 2015 jugó su primer Mundial Antes de retirarse en 2020, tras una prolongada y exitosa carrera de veinte años, ya había empezado a trazar su futuro como técnica.

La transición del césped al banquillo fue rápida. En 2021 se estrenó como entrenadora del equipo cadete femenino del Real Madrid y un año más tarde ingresó en la FEF para ser nombrada seleccionadora sub-15. Al frente de la sub-19, logró dos títulos europeos consecutivos en 2023 y 2024. En la actualidad dirigía a la sub-23, el puente hacia la absoluta.