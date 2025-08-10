HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa. Efe
Selección femenina

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

La junta directiva de la FEF decidirá este lunes la no renovación de la asturiana tras dos años en el cargo, y Sonia Bermúdez se perfila como su sucesora

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:45

Salvo sorpresa mayúscula o cambio de guion de última hora, Montse Tomé dejará de ser este lunes la seleccionadora española, tras la no renovación de ... su contrato que acababa el 31 de este mes de agosto. Su marcha estaba cantada y se hará efectiva en la reunión de la junta directiva de la FEF bajo la presidencia del gallego Rafael Louzán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

