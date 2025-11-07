Otro reto mayúsculo para el Cacereño Femenino

R. H. Badajoz Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

El Cacereño se enfrenta este sábado (16.00 horas) a un reto con dos caras. Tras el doloroso error que costó dos puntos en el último duelo en Pinilla ante el Tenerife B, el Villarreal, por dinámica y potencial, no parece el rival más propicio para resarcirse. Sin embargo, las extremeñas se encomiendan a su innegable carácter competitivo para salir reforzadas de un envite de esas características y dejar atrás ese bache. «Tenemos una de las salidas más complicadas de la temporada», promulga el técnico de las verdiblancas, Ernesto Sánchez. «Ahora mismo creo que el Villarreal está un pasito por encima del resto de equipos de la competición y eso lo hace pues un rival mucho más temible que en otra en otras ocasiones».

Solo el Barcelona B, líder de Primera RFEF, ha sido capaz de romper una tendencia al alza del equipo 'groguet' con cinco victorias en los últimos cinco compromisos. «Nos toca esforzarnos al máximo, estar muy concentradas, hacer las cosas que se han entrenado y a partir de ahí conseguir competirle y hacerle daño a un equipo que tiene una grandísima plantilla». El preparador extremeño destaca de su adversario a jugadoras como Aixa Salvador, una de las máximas artilleras del grupo, aunque resalta sobre todo el peligro de su conjunto. «Es un rival que sabe atacar tanto en posicional como en transiciones, que saca mucho beneficio de centro laterales».

Sobre su plantel, espera mayor regularidad en su juego para incrementar sus prestaciones: «No podemos dar pinceladas, tenemos que ser un equipo mucho más constante». Considera que la idiosincrasia de la competición afecta con cierta presión añadida. «Hay algunas fases de relajación o quizás de temor a que se te vayan los resultados. Es una liga corta con cuatro descensos, hay tantísimo juego y cada semana cambia prácticamente todo».