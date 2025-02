España ilusiona en su debut ante Costa Rica

Primera fase / Grupo C

Daniel Panero Madrid Viernes, 21 de julio 2023, 11:46 | Actualizado 15:51h.

España inició con buen pie su andadura en el Mundial femenino que se disputa en Nueva Zelanda y Australia. El conjunto que dirige Jorge Vilda se impuso por 3-0 a Costa Rica en un partido marcado por el comienzo arrollador que firmó La Roja. En apenas media hora Valeria del Campo en propia portería, Aitana Bonmatí y Esther González marcaron la distancia entre ambas selecciones en un partido que no tuvo mucha más historia y que sirvió de prolegómeno para los duelos más difíciles del grupo contra Zambia y Japón, dos compromisos para los que España sigue siendo la gran favorita.

Un ejercicio de paciencia. Eso es lo que se encontró España en su debut. Vilda salió con un once muy reconocible, con Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso en la sala de máquinas y con dos extremos muy abiertos con Salma Paralluelo y Athenea del Castillo. La fórmula no era otra que la de masticar el partido, encontrar los pocos espacios entre líneas que dejara Costa Rica y ensanchar mucho el terreno de juego ante un rival a años luz. Y es que las ticas dieron por bueno el empate inicial, no les quedó otra, cedieron metros y se prepararon para aguantar el chaparrón de lluvia y fútbol que les iba a caer en el Sky Stadium.

Fue así porque España tiene todo para hacer un buen papel en este Mundial y lo demostró a las primeras de cambio con un inicio arrollador. El balón circulaba a toda velocidad, había desequilibrio por los costados y un hambre voraz por resolver cuanto antes la papeleta del debut. Avisó el equipo de Vilda con dos remates tras centros laterales que se fueron cerca de los postes y a la tercera fue la vencida cuando Valeria del Campo introdujo en su propia portería un centro envenenado de Esther González.

España Misa, Ona Batlle (Oihane Hernández, min. 88), Paredes, Ivana, Olga Carmona, Teresa (Zornoza, min. 77), Aitana, Jenni Hermoso, Athenea (Mariona Caldentey, min. 63), Paralluelo (Alexia Putellas, min. 77) y Esther González (Redondo, min. 63). 3 - 0 Costa Rica Solera, Benavides, F. Villalobos (Pinell, min. 73), Del Campo, Coto, Elizondo (Granados, min. 58), Alvarado, G. Villalobos, Chinchilla, Herrera y Salas (Scott, min. 73). Goles: 1-0: min 21, Valeria del Campo, en propia puerta. 2-0. min 23, Aitana Bonmatí. 3-0: min 27, Esther González.

Árbitro: Casey Reibelt. Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido disputado en el Sky Stadium de Wellington (Nueva Zelanda) ante 20.000 espectadores.

Fue el inicio de la tormenta. La Roja había olido la sangre y en apenas seis minutos dejó sentenciado el encuentro con dos tantos más. Aitana Bonmatí se sacó de la chistera un zurdazo inapelable para Solera y Esther, siempre muy atenta en el área, cazó un balón rechazado en el área pequeña tras un remate de Jennifer Hermoso para firmar el tercero y redondear la fiesta. España se divertía y en un abrir y cerrar de ojos había dejado el encuentro visto para sentencia. La renta pudo ser incluso mayor antes del descanso si Jenni Hermoso hubiera aprovechado un penalti cometido sobre Olga Carmona, pero la meta tica adivinó su disparo y frenó la sangría.

Aitana Bonmatí, la brújula

Tras el paso por vestuarios el guion no cambió, no había motivos más allá de buscar descanso para los próximos partidos. España siguió a lo suyo. Aitana Bonmatí jugó a sus anchas, demostró que es la brújula del equipo y una de las futbolistas con más talento del Mundial. Bajo su dirección, se mantuvo un acoso y derribo que Costa Rica solo pudo sostener gracias al acierto de su portera. Solera brilló bajo palos y evitó una goleada mayor tras el descanso con hasta seis intervenciones de mérito ante Salma Paralluelo, Esther, Olga Carmona e Ivana. Todo el caudal ofensivo de las de Vilda fue a parar a los guantes de la meta del Kups finlandés, club en el que milita la guardameta de 26 años.

España no encontraba el cuarto gol y Jorge Vilda optó por empezar a mover fichas, que tiene muchas y de talento en la convocatoria que se ha llevado a Nueva Zelanda. El técnico madrileño dio entrada a Alba Redondo, Mariona Caldentey y Alexia Putellas, todo un lujo que no sirvió para cambiar la inercia de un choque que quedó anestesiado con la exhibición de la primera mitad. La Roja cumplió, ganó sin problemas, pero es solo el primer envite en un grupo que se puede complicar ante Zambia y Japón, dos selecciones a priori un peldaño por encima de la costarricense.