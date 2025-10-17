Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso y a Mapi León para la selección

Óscar Bellot Madrid Viernes, 17 de octubre 2025, 11:35 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

El regreso de Jenni Hermoso a la selección española un año después, así como la vuelta de Mapi León, que no comparecía con la absoluta desde el 20 de julio de 2022, son las principales novedades en la lista que ofreció este viernes Sonia Bermúdez de cara a las semifinales de la Liga de Naciones que medirán a España con Suecia el 24 de octubre en Málaga y cuatro días después en Göteborg.

La expectación por conocer la primera convocatoria de la madrileña desde que se hiciese cargo de la selección española era máxima y muchas miradas estaban puestas en el posible retorno al combinado nacional de Jenni Hermoso, así como en el hipotético regreso de Mapi León, la última de las 15 rebeldes que se mantenía alejada.

«Llevamos dos meses trabajando duro para poder basarnos en el rendimiento deportivo. Con Jenni tuvimos una primera reunión. Ella vuelve con ilusión. Es una jugadora con experiencia, puede jugar en diferentes posiciones y su compromiso es muy grande. Mapi también está en una gran momento, la Federación lleva mucho tiempo trabajando para que pueda volver y se han dado las condiciones. Estamos encantadas de tener a Jenni y a Mapi», destacó Sonia Bermúdez tras facilitar una relación de convocadas que no dejó indiferente a nadie».

Máxima goleadora de la historia de la selección española con 57 goles en 123 partidos, Jenni Hermoso lleva sin vestir la camiseta de España desde el 25 de octubre de 2024, cuando participó en el empate a uno registrado en un amistoso ante Canadá celebrado en Almendralejo. Nadie imaginaba entonces que aquellos serían sus últimos minutos con el combinado nacional en un año, pero el distanciamiento con Montse Tomé no tardó en hacerse notorio y una de las históricas del fútbol español vio cómo las puertas de la selección se le cerraban mientras todavía resonaban los ecos del 'caso Rubiales'.

Todo ha cambiado, sin embargo, con la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo de la selección. La vallecana sufrió un episodio similar cuando se vio apartada de la selección por Jorge Vilda, un episodio que posiblemente le haya servido para empatizar con Jenni Hermoso, a la que no ha dudado en recuperar a las primeras de cambio en vista del gran momento por el que atraviesa la delantera. Autora de 13 tantos con Tigres en el Torneo Apertura de la Liga mexicana, su regreso parece más que justificado en base a los méritos contraídos sobre el césped.

Cerrado el capítulo de las rebeldes

Al margen de la vuelta de Jenni Hermoso, la convocatoria de Sonia Bermúdez aportó otras refrescantes novedades. La nueva seleccionadora refuerza la apuesta por las tres guardametas que Montse Tomé llevó a la Eurocopa. Con Cata Coll plenamente consolidada como titular, Adriana Nanclares y Esther Sullastres se mantienen como escuderas de la cancerbera del Barça.

En la línea defensiva permanecen cinco de las siete zagueras que fueron al Europeo -Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Jana Fernández y María Méndez- y se incorporan Mapi León y Lucía Corrales. Sin duda, el caso más relevante es el de Mapi León, la única de las 15 rebeldes que mantenía hasta ahora su renuncia a la selección, pero a la que Sonia Bermúdez también ha decidido rescatar como parte de la nueva etapa que se abre dentro del combinado nacional

En el centro del campo hay una baja muy sensible, la de Patri Guijarro. Sin la timonel del Barça, que estará alejada de los terrenos de juego alrededor de doce semanas a causa de una fractura por estrés en el escafoides del pie derecho, Sonia Bermúdez se encomienda a clásicas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, así como a la joven Vicky López. Las novedades en esta línea son la centrocampista del Atlético Fiamma Benítez y la jugadora del Barça Clara Serrajordi, quien a sus 17 años salta de la sub-19 a la absoluta.

En cuanto a la parcela ofensiva, repiten Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo y Cristina Martín-Prieto, quienes ya estuvieron en la Eurocopa, y entra la madridista Eva Navarro, además de Jenni Hermoso.

Suecia también estrena etapa

La eliminatoria contra Suecia supondrá la puesta de largo en el banquillo nacional de Sonia Bermúdez. La madrileña, elevada al cargo el pasado 11 de agosto en sustitución de Montse Tomé tras triunfar con las categorías inferiores y presentada en sociedad por Rafael Louzán un mes después, toma las riendas de la selección española con el objetivo inmediato de revalidar la corona de la Liga de Naciones que se ciñeron el pasado año las vigentes campeonas del mundo tras derrotar 2-0 a Francia en la final disputada el 28 de febrero de 2024 en el Estadio de La Cartuja.

Para ello España deberá superar primero a Suecia, una de las tradicionales potencias del fútbol mundial que actualmente ocupa el tercer puesto dentro del ranking de la FIFA que encabeza precisamente la selección española. El combinado nórdico, al que España ha derrotado las tres últimas veces que se han visto las caras, también acaba de abrir una nueva etapa con la llegada al banquillo de Tony Gustavsson.

Seleccionador de Australia entre 2020 y 2024, el preparador nacido hace 52 años en la localidad sueca de Sundsvall coge el testigo de Peter Gerhardsson, quien puso fin a una trayectoria de ocho años al frente de las 'Blagult' al término de la Eurocopa celebrada este último verano en Suiza, donde Suecia cayó en cuartos frente a Inglaterra, verdugo también de España en una final que se resolvió en la tanda de penaltis.

«Normalmente, uno juega algunos partidos amistosos antes de lanzarse al aire. Ahora nos enfrentaremos directamente a la mejor selección nacional del mundo», resaltó Gustavsson el martes antes de facilitar una convocatoria en la que figuran siete novedades respecto a la citada Eurocopa, se mantienen clásicas como Fridolina Rolfö o Kosovare Asllani y aparecen dos futbolistas que militan en la liga española, las madridistas Filippa Angeldahl y Hanna Bennison.

En caso de salir airosas del doble duelo con Suecia, las pupilas de Sonia Bermúdez se verán las caras en la final prevista para el 2 de diciembre con la selección que resulte triunfadora del cruce que empareja a Alemania y a Francia, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto tendrá lugar cuatro días antes.