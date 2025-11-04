Inglaterra se cruza en el camino de España hacia la reconquista del Mundial El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado encuadrado en el grupo A3, donde también están Islandia y Ucrania

Martes, 4 de noviembre 2025

España ya conoce su camino para reconquistar el Mundial ganado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado encuadrado en el grupo A3 de clasificación para la cita mundialista de Brasil 2027 con las selecciones de Inglaterra, Islandia y Ucrania, según ha decidido el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). Un sorteo en el que partía con algo de ventaja porque evitaba selecciones potentes como Francia, Alemania o Suecia, pero que se ha complicado al ver como caía en su grupo la selección más difícil del bombo 2, Inglaterra.

El sorteo ha provocado que España e Inglaterra se vuelvan a ver las caras después de la final de la pasada Eurocopa, que cayó del lado de las inglesas en la tanda de penaltis. El doble duelo entre españolas e inglesas dejará dos partidos de alto voltaje entre las actualez campeonas del mundo y las campeonas de Europa. Todo un clásico en el fútbol femenino de selecciones.

En la fase de clasificación las selecciones competirán a lo largo de seis jornadas entre los meses de febrero y junio de 2026 en las que cada selección jugará un partido en casa y otro a domicilio. Los ganadores de cada grupo de la Liga A obtendrán plazas directas para el torneo mundialista mientras que las siete plazas restantes y otra plaza en el 'play-off' se decidirán en los últimos meses del 2026.

Antes de afrontar el camino hacia el Mundial, España jugará la final de la Liga de Naciones frente a Alemania a doble partido. El encuentro de ida se jugará el 28 de noviembre en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern, mientras que la vuelta será el 2 de diciembre en el Metropolitano.

La primera selección clasificada de cada grupo obtendrá el billete para Brasil 2027, mientras que las segundas y terceras jugarán un 'playoff' ruta 1 (ante los mejores equipos de las ligas B y C); la cuarta, un 'playoff' ruta 2 (contra selecciones de la liga B).

Solo 12 de las 53 selecciones que participan en esta fase de clasificación tendrán billete para el Mundial de Brasil. Once de ellas lo conseguirán de forma directa, mientras la duodécima saldrá de una repesca entre confederaciones.

La de Brasil será la décima edición del Mundial femenino. Contará con la presencia de 32 selecciones, y se jugarán 64 partidos del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Está confirmado que tanto el partido inaugural como la final se disputarán en el mítico Maracaná.

Grupos Liga A

Grupo A1: Suecia, Italia, Dinamarca, Serbia.

Grupo A2: Francia, Países Bajos, Polonia, República de Irlanda.

Grupo A3: España, Inglaterra, Islandia, Ucrania.

Grupo A4: Alemania, Noruega, Austria,

Fechas

Jornada 1: martes 3 de marzo

Jornada 2: sábado 7 de marzo

Jornada 3: martes 14 de abril

Jornada 4: sábado 18 de abril

Jornada 5: viernes 5 de junio

