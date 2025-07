España es una espina clavada en el corazón de Inglaterra

Daniel Panero Madrid Jueves, 24 de julio 2025, 13:42 Comenta Compartir

España jugará este domingo contra Inglaterra un partido que no ha disputado nunca, pero que a la vez ha afrontado muchas veces. Y es que ... La Roja no había alcanzado jamás una final de la Eurocopa, pero se medirá a un rival con el que acostumbra a enfrentarse. España e Inglaterra se han visto las caras en 19 ocasiones a lo largo de la historia con un bagaje favorable para las británicas, pero con un precedente, eso sí, que pesa más que ningún otro y que juega a favor del equipo de Montse Tomé. La final del Mundial de 2023 coronó a una generación que sigue engrandeciendo su leyenda y demostró que los historiales no son tan importantes cuando tienes en tus filas a un equipo dispuesto a romper todas las barreras.

Aquella final puso en pie a todo un país en un partido tremendamente tenso que se resolvió con un gol sensacional de Olga Carmona. Aquel tanto supuso el primer título para la selección española femenina y fue, nada más y nada menos, que todo un Mundial. Ocurrió en 2023, en Sídney, y aquel día estaba presente prácticamente toda la estructura de la selección que ha ido dando pasos en Suiza hasta plantarse en la gran final. Es el precedente más valioso, el más similar al que se encontrarán las jugadoras de Montse Tomé cuando salten al Estadio St. Jakob-Park de Basilea este domingo a disputar el título que falta en sus vitrinas. Ese triunfo es el más importante que ha logrado España contra Inglaterra, pero no es el único. Se impusieron en 1997 en la fase de clasificación para la Eurocopa por 2-1, en la Copa SheBelieves de 2020 (0-1) y en la Liga de Naciones (2024-2025). Este es el último encuentro en el que se han enfrentado y cayó del lado español, una muestra más de cómo en los últimos años La Roja ha sabido invertir la tendencia en este tipo de enfrentamientos y del respeto que se ha labrado frente a selecciones que históricamente habían estado por encima. En ese partido Claudia Pina, que estará este domingo, fue la gran protagonista con dos goles que culminaron la remontada y que certificaron el pase a las semifinales del torneo. Noticias relacionadas Aitana guía a España a su primera final de la Eurocopa El rodillo era España Aitana Bonmatí y Cata Coll, dos heroínas salidas de la enfermería La historia reciente invita a España a creer en el triunfo, mientras que los precedentes totales favorecen a las inglesas. Hasta en seis ocasiones han firmado las tablas, mientras que han sido las británicas las que más triunfos han logrado con un total de nueve. El fútbol femenino en Inglaterra se profesionalizó en 2011, una década antes que en España, y eso marca mucho los enfrentamientos. Ese año se impusieron por 1-0 en un partido de clasificación para un Mundial de 2011 que La Roja no alcanzó y que llevó a las 'lionesses' a ser primeras de grupo después en el certamen y a competir de tú a tú en los octavos contra una Francia que acabaría siendo semifinalista. Esa era la distancia real entre ambos combinados hace apenas catorce años y ese es el trayecto que ha recorrido de forma vertiginosa la generación dorada del fútbol español. Esa brecha se ha ido recortando, pero por el camino ha habido varias derrotas como la sufrida en 2017 en la fase de grupos de la Eurocopa. España pasó de ronda con apenas tres puntos, pero evidenció problemas para competir ante las mejores y ese día fue una muestra más. A los 93 segundos ya perdía un encuentro típicamente inglés, con lluvia incluida, y que acabó con otro tanto más en la recta final. España todavía no estaba lista para la élite absoluta y en cuartos cayó frente a Austria en la tanda de penaltis tras un partido sin goles. Una historia muy diferente fue la que vivió España en la Eurocopa de 2022. Aquella vez el camino recorrido por el fútbol femenino estaba mucho más andado y tras un partido muy competido los fantasmas aparecieron solo en la recta final. Fue una derrota por 2-1 con dos goles de las británicas en los instantes finales, pero que ya hacían presagiar que la historia estaba cambiando. Solo un año después se consumó en el mejor escenario posible. Todo el planeta miraba a Sídney de cara a un partido al que España llegaba después de hacer historia ronda a ronda. El triunfo más inesperado del fútbol español fue fruto de muchas cosas y preparó a la selección para una nueva etapa plagada de triunfos. «Siento que hemos dado un salto a todos los niveles, estas jugadoras cada vez son más competitivas y más fuertes mentalmente, y hoy se ha visto», afirmó Montse Tomé tras el agónico triunfo en semifinales contra Alemania. Más fuertes que nunca, las Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey y compañía buscan ahora un triunfo que suponga la triple corona. Lo harán contra un rival al que ya han sabido ganar otras veces y al que esperan derribar para alzarse con la Eurocopa. Inglaterra siempre ha estado en el camino hacia el título. Histórico de enfrentamientos: 1. España 0-0 Inglaterra 1995 (CL Euro) 2. Inglaterra 0-0 España 1995 (CL Euro) 3. España 2-1 Inglaterra 1997 (CL Euro) 4. Inglaterra 1-1 España 1997 (CL Euro) 5. Inglaterra 4-2 España 2001 Amistoso 6. Inglaterra 1-0 España 2009 (CL Euro) 7. España 2-2 Inglaterra (CL Euro 2009) 8. Inglaterra 1-0 España (CL Mundial 2011) 9. España 2-2 Inglaterra (CL Euro 2011) 10. Inglaterra 2-3 España (Eurocopa 2013) 11. España 1-2 Inglaterra (Amistoso 2016) 12. Inglaterra 2-0 España (Eurocopa 2017) 13. Inglaterra 2-1 España (Amistoso 2019) 14. Inglaterra 0-1 España (Copa She Believes 2020) 15. Inglaterra 0-0 España (Copa Arnold Clark 2022) 16. Inglaterra 2-1 España (Eurocopa 2022) 17. España 1-0 Inglaterra (Final Mundial 2023) 18. Inglaterra 1-0 España (LN 24-25) 19. España 2-1 Inglaterra (LN 24-25)

