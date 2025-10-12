HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
2ª RFEF FEMENINA

Derbi extremeño con el Sport y el Cacereño Atlético en las antípodas

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Sport Extremadura y el Cacereño Femenino protagonizan este domingo, a partir de las 12.00 horas, en las instalaciones deportivas de El Vivero, el derbi extremeño de Segunda RFEF Femenina, en un partido con dos equipos que llegan con realidades opuestas.

El conjunto que dirige Juan Carlos Antúnez afronta la contienda con el impulso de la reciente clasificación para la tercera fase de la Copa de la Reina y el emparejamiento con el Alhama, rival de Liga F, que devolverá el fútbol femenino de élite a Badajoz. Sin embargo, el equipo pacense no quiere distracciones de cara a la liga, donde vive inmerso en una dinámica positiva, ya que es colíder del grupo 2, empatado a doce puntos con el Getafe. Por su parte, las verdiblancas necesitan sumar para escapar de la zona baja de la tabla, ya que hasta la fecha han cosechado un triunfo y cuatro derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  4. 4

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  9. 9 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  10. 10 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Derbi extremeño con el Sport y el Cacereño Atlético en las antípodas