Derbi extremeño con el Sport y el Cacereño Atlético en las antípodas

El Sport Extremadura y el Cacereño Femenino protagonizan este domingo, a partir de las 12.00 horas, en las instalaciones deportivas de El Vivero, el derbi extremeño de Segunda RFEF Femenina, en un partido con dos equipos que llegan con realidades opuestas.

El conjunto que dirige Juan Carlos Antúnez afronta la contienda con el impulso de la reciente clasificación para la tercera fase de la Copa de la Reina y el emparejamiento con el Alhama, rival de Liga F, que devolverá el fútbol femenino de élite a Badajoz. Sin embargo, el equipo pacense no quiere distracciones de cara a la liga, donde vive inmerso en una dinámica positiva, ya que es colíder del grupo 2, empatado a doce puntos con el Getafe. Por su parte, las verdiblancas necesitan sumar para escapar de la zona baja de la tabla, ya que hasta la fecha han cosechado un triunfo y cuatro derrotas.