El Colegio San José cae ante el Ceuta en Copa

Se acabó la aventura copera del Colegio San José. El equipo cacereño caía eliminado en segunda ronda de la Copa de la Reina ante el Ceuta por 1-7 en un partido disputado en el Multiusos. Las ceutíes impusieron su condición de equipo de Primera Femenina para superar al representante extremeño de Segunda. El Colegio San José puso en aprietos al Ceuta en la primera parte al igualar el 0-1 inicial con un tanto de Alicia y llegar al descanso con un ajustado 1-2.