El Cacereño viaja a su campo maldito con el refuerzo sorpresa de Ndaw

El Cacereño Femenino necesita enderezar el rumbo después de un empate y una derrota en las dos primeras jornadas. Y lo tiene que hacer nada ... menos que en su campo maldito donde nunca ha ganado. El equipo de Ernesto Sánchez viaja a Albacete con la obligación de lograr su primera victoria en un escenario que se le atraganta y lo hace con la incorporación sorpresa de la extremo Dieynaba Ndaw, que viajó con el equipo y podría debutar este mismo sábado (18.00 horas). La internacional senegalesa de 22 años procede de la Universidad de Miami y llega como refuerzo para la plantilla vediblanca en su parcela ofensiva.

Las cacereñas tratan de quitar importancia a su pobre arranque de competición y aunque no sea en el mejor desplazamiento posible confían en acabar con ese gafe en Albacete para revertir su situación en liga. «El equipo está trabajando muy bien, estoy muy contento. Es de alabar que después de dos mazazos el equipo se haya levantado con mucha fuerza y que tenga ganas de ir a al Albacete», expone Ernesto Sánchez.

El Fundación Abacete le tiene cogida la medida al Cacereño, que año tras otro acaba tropezando en su feudo. «Es un campo muy complicado donde no hemos ganado nunca, es un rival que nos conoce muy bien. Esperamos un partido tremendamente duro, igualado y muy difícil como van a ser todos en esta categoría», reconoce el técnico. El Cacereño busca su primera victoria en Albacete en su doble sentido. En liga y en un campo en el que siempre

El técnico cacereño apela al gran trabajo de su plantilla para salir de esta espiral. «Mentalmente estamos fuertes, el equipo cree y con muchas ganas de revertir la situación en cuanto a los resultados. Los resultados son engañosos y te hace entrar en una situaciones complejas, pero por trabajo y rendimiento estamos bien». Como entrenador valoro más el proceso y el trabajo que guiarme simplemente por el resultado».