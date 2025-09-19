HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Dieynaba Ndaw, ya integrada en el Cacereño, vijó con el equipo a Albacete. CP CACEREÑO FEMENINO
Primera RFEF Femenina

El Cacereño viaja a su campo maldito con el refuerzo sorpresa de Ndaw

El equipo verdiblanco busca su primera victoria en Albacete con la novedad de la internacional senegalesa de 22 años procedente de la Universidad de Miami

R. H.

Badajoz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:52

El Cacereño Femenino necesita enderezar el rumbo después de un empate y una derrota en las dos primeras jornadas. Y lo tiene que hacer nada ... menos que en su campo maldito donde nunca ha ganado. El equipo de Ernesto Sánchez viaja a Albacete con la obligación de lograr su primera victoria en un escenario que se le atraganta y lo hace con la incorporación sorpresa de la extremo Dieynaba Ndaw, que viajó con el equipo y podría debutar este mismo sábado (18.00 horas). La internacional senegalesa de 22 años procede de la Universidad de Miami y llega como refuerzo para la plantilla vediblanca en su parcela ofensiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  5. 5

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  6. 6

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  7. 7 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  8. 8 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  9. 9 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  10. 10

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño viaja a su campo maldito con el refuerzo sorpresa de Ndaw

El Cacereño viaja a su campo maldito con el refuerzo sorpresa de Ndaw