El Cacereño Femenino eliminó al Valencia en la pasada edición de la Copa de la Reina. HOY
Primera RFEF Femenina

El Cacereño quiere que Pinilla siga siendo su principal fortaleza

El equipo de Ernesto Sánchez se estrena en casa ante el descendido Valencia

R. H.

Badajoz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:49

El Cacereño Femenino se estrena esta temporada en el Manolo Sánchez y lo hace este domingo (12.00 horas) ante un rival con pedigrí y máximo aspirante al ascenso como el Valencia.

El equipo de Ernesto Sánchez cimentó su gran campaña pasada en la fortaleza de Pinilla donde se mantuvo invicto en liga hasta la final por el ascenso y en la Copa de la Reina eliminó precisamente al Valencia y Athletic y solo cayó en la prórroga ante el Atlético de Madrid en cuartos de final. En Pinilla se fraguó su clasificación para el playoff y solo claudicó frente al Logroño en la final. «Para nosotros es superimportante jugar en nuestro feudo y tiene que ser un fortín», apunta el técnico verdiblanco.

El Cacereño vuelve a encomendarse a su campo para cumplir sus objetivos y confía en el apoyo de sus seguidores aupados por su primera peña las Guardianas del Decano. «Espero que la afición responda y se llenen las gradas de Pinilla. Animo a que vengan para ver un verdadero partidazo de Primera RFEF», señala Ernesto Sánchez.

El equipo verdiblanco recibe sin complejos a un rival recién descendido y al que ya eliminó el pasado curso en la Copa. «Recibir a un histórico como el Valencia es todo un orgullo. Ya conseguimos sorprenderlas en Copa de la Reina. Este año ha descendido, pero ha hecho un proyecto muy potente con claras vistas de llegar otra vez a Liga F». El Valencia llega tras darle la vuelta a un 0-2 en contra para vencer al Europa 3-2. «Ya vimos en la jornada uno que consiguieron remontar un 0-2. Tiene un potencial bestial y te puede atacar de muchas manera distintas», destaca Ernesto Sánchez.

