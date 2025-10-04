El Cacereño se propone volver a blindar Pinilla

El Cacereño quiere darse su primera alegría en casa y que sirva de punto de partida para recuperar su fortaleza en el Manolo Sánchez. ... Y lo busca en uno de los partidos más atractivos para la afición cacereña con la visita del filial del Real Madrid (12.30 horas).

El equipo verdiblanco se liberó de sus dudas iniciales la pasada semana en Barcelona con su triunfo ante el Europa y espera volver a convertir Pinilla en ese campo inexpugnable de la anterior campaña para seguir creciendo. «Vienen con la mente renovada, han marcado goles, estamos en una fase de alegría y buen estado anímico y hay que darle continuidad ante el Real Madrid B», expone Ernesto Sánchez, quien invita a todos los aficionados a disfrutar de uno de los mejores partidos de la categoría.

Sobre su rival, el técnico cacereño ensalzó la gran proyección de sus jóvenes valores que son internacionales en categorías inferiores y su buen arranque liguero junto a los filiales del Atlético B y Barcelona B, los tres entre los seis primeros clasificados. «Recibimos a una de las mejores canteras de España, un verdadero equipazo. Sorprende este año los filiales que están un escalón por encima con respecto a la temporada anterior, están a un muy buen nivel. Vamos a ver a futuras estrellas de España».

El Cacereño persigue ese segundo triunfo de su confirmación. «Ojalá podamos quedar los puntos en casa porque sería un subidón mayor de cara a lo que nos viene el resto del mes».