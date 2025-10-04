HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Entrenamiento del Cacereño esta semana en el campo federativo Manolo Sánchez. CPC FEMENINO
Primera RFEF Femenina

El Cacereño se propone volver a blindar Pinilla

El equipo de Ernesto Sánchez quiere dar continuidad a sus buenas sensaciones ante la visita ilustre del filial del Real Madrid

R. H.

Badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El Cacereño quiere darse su primera alegría en casa y que sirva de punto de partida para recuperar su fortaleza en el Manolo Sánchez. ... Y lo busca en uno de los partidos más atractivos para la afición cacereña con la visita del filial del Real Madrid (12.30 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  8. 8 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño se propone volver a blindar Pinilla

El Cacereño se propone volver a blindar Pinilla