El Cacereño Femenino necesita despertar ante un Oviedo tocado

El Cacereño Femenino necesita una reacción. La situación no es ni mucho menos dramática ni acuciante, pero sí empieza a exigir cierta consistencia que hasta la fecha le está costando lucir, al menos con regularidad. Porque las verdiblancas han cuajado actuaciones de mérito y ante rivales fuertes, pero contrastan con la racha de cinco encuentros sin ganar y la versión que han mostrado en otros compromisos, sin ir más lejos, como ocurrió en el último precedente liguero, que aún escuece: «el equipo está fastidiado porque después del último partido aquí en casa contra el Atlético de Madrid B, que tendríamos que haber sacado un mejor resultado y no hacerlo lógicamente a las jugadoras les duele». Así transmite el sentir del vestuario del bloque extremeño su técnico, Ernesto Sánchez, que insiste en que su equipo debe recuperar sensaciones para cambiar la dinámica, «necesitamos hacer un partido bueno para coger de nuevo confianza».

Para ello intentará sacar algo positivo de su visita este sábado (16.00 horas) a un Real Oviedo en apuros, que ocupa la penúltima posición de la tabla y que solo ha ganado un partido en lo que va de curso. «Es un equipo que está en una situación muy complicada pese a la inversión económica que ha hecho y eso supone que para ellas es una verdadera final».

Uno de los principales condicionantes del encuentro será la previsión meteorológica, ya que se esperan bastantes lluvias para el fin de semana, lo cual afectará al terreno de juego. Aunque el principal factor a tener en cuenta será implementar mayor seguridad atrás. «Concedemos goles muy absurdos y el rival tiene un éxito con poquito que hace». El preparador cacereño también se refirió a la polémica arbitral, sosteniendo que se han visto perjudicadas en varias jugadas, argumentando que «creo que no hay un respeto igual por todos los equipos».