El Cacereño Femenino cae con polémica

El duelo de este sábado no era decisivo para el Cacereño Femenino, queda mucha liga, pero sí importante para no enquistarse en una dinámica peligrosa. Especialmente tendiendo en cuenta que a las verdiblancas no les está sobrando en estos primeros compases del curso la determinación y la solidez de antaño. Era una oportunidad factible y necesaria para despegar y dar un pequeño golpe sobre la mesa para frenar la caída libre tras cinco encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. Pero lejos de servir de catarsis, se convirtió en la confirmación de una crisis que mete de lleno a las extremeñas en la pelea por eludir el descenso.

El equipo de Ernesto Sánchez claudicó en su visita al Real Oviedo (2-1), que afrontaba el compromiso con más urgencias incluso que las visitantes, ya que iniciaban la jornada inmersas en el penúltimo puesto y con muchas dudas en el proyecto.

El Cacereño Femenino comenzó el choque con la intención de atenazar a su adversario y en una combinación entre Yorladiz y Lezcano estuvo a punto de llegar el primero en el minuto 4. Poco después lo intentaría de nuevo la propia Lezcano, pero serían las locales las que consiguieran inaugurar el marcador por mediación de Laurina, cuando se cumplía la primera media hora de juego. Fue el inicio de una fase vertiginosa del choque y que a la postre fue clave. El tanto fue una auténtica losa para las cacereñas, pero supieron encajarlo a nivel anímico, reaccionando de manera inmediata. Dos minutos después, Cora devolvería las tablas. Pese a ello, no duraría la igualdad, ya que en el 38, las locales tomarían la iniciativa con el gol de Marina Martín.

Tras el paso por vestuarios llegó la jugada que pudo marcar el signo del partido cuando Laura, guardameta del Oviedo, detuvo el lanzamiento de Acedo en un penalti pitado por la árbitra cuando la jugada había terminado en gol. La acción fue protestada airadamente por las visitantes, «se lo tienen que hacer mirar ciertas personas y tomar decisiones», dijo enfadado el técnico Ernesto Sánchez, «no pedimos que se nos regale nada, simplemente que se sea justo».