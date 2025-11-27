HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
Acción del duelo entre el Oviedo y el Cacereño Femenino de la pasada jornada. Daviz.Iso
Primera RFEF Femenina

El Cacereño Femenino, atascado entre su mala racha y la cruzada arbitral

La derrota frente al Oviedo elevó a seis los partidos sin ganar de las extremeñas, agraviadas por un polémico penalti que colmó el vaso

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:26

No es una indignación fruto del calentón por una acción puntual en la que se sientan perjudicadas. El Cacereño Femenino dio un puñetazo en la mesa sonoro y contundente el pasado fin de semana después de que, tras una sucesión de decisiones arbitrales controvertidas en contra de sus intereses vivieran ante el Oviedo un esperpento en la jugada del penalti que la colegiada señaló pese a que el balón acabó en la meta asturiana.

«Hay cuestiones externas que nos están minando de manera lamentable», comentó Ernesto Sánchez en una comparecencia tras el duelo que fue corta, pero muy intensa. «Creo que ya está bien, hay que alzar la voz, si queremos una competición seria, debemos tener seriedad todos los que la componemos». La crítica fue frontal: «no se puede ser tan partidista», añadió el preparador extremeño, que añadió que «se lo tienen que hacer mirar ciertas personas y tomar decisiones, es una categoría muy dura y competitiva, no pedimos que se nos regale nada, simplemente que sean justos y se haga lo que hay que hacer, arbitrar un encuentro, ni más ni menos».

La espiral en la que se ve envuelto el bloque verdiblanco está minada de estímulos negativos que han provocado que afronten el final del primer tercio de la competición empatado a diez puntos con los puestos de descenso, pero fuera de ellos por el golaveraje. Encadena seis jornadas consecutivas sin vencer, con dos derrotas que representan las dos crisis abiertas en canal en las entrañas del vestuario.

La cosechada ante el filial del Atlético pone en evidencia la falta de fiabilidad de un bloque sin la solidez de antaño. Pero especialmente sangrante fue el traspié en Oviedo, con un 2-1 salpicado de polémica que deja a las extremeñas en un mar de dudas mientras transitan por un nuevo parón. Reanudarán el paso el sábado 6 de diciembre (16.00 horas) ante un Betis en la misma pelea.

